Los mejores memes que dejó la entrevista de Adrián Marcelo a la mamá de Gala Montes; usuarios lanzan su opinión

La reciente entrevista del influencer y conductor Adrián Marcelo a Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes, ha provocado un aluvión de reacciones en redes sociales. Entre confesiones de conflictos familiares, acusaciones de manipulación y lágrimas, el diálogo se convirtió en tendencia, dejando a la opinión pública dividida y desatando una ola de memes en internet.

El impacto en redes sociales

Durante la entrevista, Crista Montes reveló un episodio de violencia con sus hijas, asegurando que fue agredida por Gala Montes y su hermana. "El momento más duro para mí fue ese", confesó con la voz entrecortada. La madre de la actriz fue contundente al afirmar que no habría reconciliación, ni siquiera con una disculpa. "No, ni pidiéndome perdón. Yo no me imagino pegándole a mi mamá, y menos con mi hermana", declaró.

Además, Crista se mostró afectada por los señalamientos que ha recibido desde que el conflicto con su hija se hizo público. "Sabes qué es lo peor, Adrián, que la gente te acusa, los medios te juzgan sin saber", expresó, refiriéndose a los comentarios negativos que ha recibido en redes sociales.

La entrevista generó un gran revuelo en plataformas como Twitter e Instagram, donde los usuarios no tardaron en reaccionar con memes y comentarios divididos. Mientras algunos defendieron a Crista Montes y criticaron a Gala por exponer la situación, otros respaldaron a la actriz, asegurando que tiene derecho a establecer límites con su familia.

Gala Montes y su hermana viendo la entrevista de Adrián Marcelo con Crista Montes (su mamá), viendo cómo expone lo locas que están



Que bonito baile les está poniendo Adrian Marcelo ajajajajajjaajaja pic.twitter.com/2Iv9ndBEJN — ElGran (@ElGranMr) March 24, 2025

UPC ADRIÁN MARCELO#PDSPCAM



UPC ADRIÁN MARCELO#PDSPCAM

Lo que esta contando Doña crista que fuerte pic.twitter.com/AOS57Xc54f — manufam (@manufam185262) March 24, 2025

Las curitas de Gala Montes viendo la entrevista de Adrián Marcelo a Crista



UPC Adrián Marcelo pic.twitter.com/ai37DAMv0b — Abraham Rayas (@IngAbrahamRayas) March 24, 2025

Nadie,

Gula agarrandose a su mamá con ayuda de la Gilbertona:



UPC ADRIÁN MARCELO#PDSPCAMpic.twitter.com/L2rqBSi0xM — Cess (🐙) (@cgsomebody) March 24, 2025

Además, los seguidores de Adrián Marcelo aprovecharon la oportunidad para resaltar su estilo de entrevista, mientras que otros cuestionaron si el influencer debió abordar el tema con mayor sensibilidad.

Por ahora, la posibilidad de una reconciliación entre Gala y su madre parece lejana. La discusión continúa en redes, con opiniones encontradas sobre hasta dónde deben llegar los conflictos familiares en el ojo público.

Yo, con cada cosa que decía Adrián Marcelo y la mamá de Gala. pic.twitter.com/oV5Qx9B2il — abrillvv (@abrillvvl) March 24, 2025

