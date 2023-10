¿Los más originales? “La niña Dobby”, “La Monja” y disfraces para Halloween virales en TikTok

Halloween está a la vuelta de la esquina, y aunque sus raíces se remontan a las festividades celtas como el samhain, hoy en día se mezclan los festejos de rendir culto a la muerte con prácticas en tendencia.

Por ejemplo, disfrazarse para ir a fiestas, más que rendir culto a la muerte es un momento de convivencia entre personas. Este 2023 se ha viralizado la caracterización de personajes que salen de lo común.

Y es que cada vez más usuarios comparten en redes sociales ideas originales para no pasar desapercibidos en las fiestas de esta temporada. En TikTok, se puso en tendencia el disfraz de “la niña Dobby” y “La Monja”, aunque también hay de Peso Pluma y de extraterrestres.

Se viraliza disfraz de “la niña Dobby” y “La Monja” en TikTok

Uno de los disfraces que más está dando de qué hablar es el de “la niña Dobby”, apodada así por su peculiar aspecto y agresividad.

En uno de los videos que le dieron fama, aparece cantando y haciendo movimientos extraños. La particularidad, además de su forma de cantar, es el peinado y el atuendo que utiliza, mismos que son retomados por los internautas para conseguir el disfraz perfecto.

Otra idea en tendencia para Halloween es “la monja de la feria”, que se hizo viral este 2023 por un video compartido en la cuenta de Espectaculares García. En éste, Pamela Jasso de 17 años baila en el juego mecánico conocido como “La Tagada”.

Millones de personas han replicado el baile de Pamela, incluso su caracterización del terrorífico personaje inspirado en la película de “La Monja”.

Por si fuera poco, la usuaria de TikTok, Tita Hagar, compartió cómo hacer un disfraz de ovni con extraterrestre incluido.

En su video muestra que incluso utilizó luces para darle más realismo. No obstante, describió que no fue la ganadora de un concurso, pero en algunos comentarios la motivaron para que no se desanime y también aprovecharon para felicitarla: “Tu disfraz sin duda es el ganador para nosotros”, “Lo malo de esos concursos es que es de popularidad. Te quedó increíble”, “Te felicito”, “Yo quiero uno así”, entre otros.

Alertan en redes sociales a no dar en adopción a gatos y perros

En redes sociales, usuarios y asociaciones como “Yo amo a los animales” han exhortado a las personas a no dar en adopción a perros y gatos negros o blancos.

Esto porque durante los meses de octubre y noviembre, dichos animales suelen ser utilizados como sacrificio en rituales de magia negra u otras prácticas similares.

Cabe recordar que Halloween recuperó los aspectos más paganos del culto a los espíritus, por ello incrementa el número de gente que busca "adoptar" una mascota con dichas características.

Lo ideal es dar en adopción a los animales pasando las festividades de Halloween y Día de Muertos.

⚠️ ALERTA, IMPORTANTE.



📌 Durante el mes de Octubre NO dar gatos y perros negros o blancos en adopción (solo a personas responsables y de absoluta confianza).



🐈 Algunos subhumanos los utilizan para rituales de sacrificio, en oscuras ceremonias. 🐕#TrenRoca #TrenBelgranoSur pic.twitter.com/g1xD8foyiy — @TrenClaypole (@TrenClaypole) October 7, 2023





