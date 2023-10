¡Atentos, amantes del horror! Regresa a la CDMX, Scream Park, el parque temático de terror. Será más grande y con una nueva temática.

Tras el éxito obtenido el año pasado, la edición 2023 presentará muchas sorpresas y más sustos. Ya hay fechas, ya hay boletos y ya tenemos un adelanto de lo que habrá en esta terrorífica experiencia.

¿Qué habrá en Scream Park?

En 2022, la temática fue la de un tenebroso circo, llamado Carnival, donde macabros payasos sedientos de sangre infundían el miedo. Este año, dejamos atrás el circo, ya que llevará por nombre The Witch. El nombre revela las criaturas que encontrarás en esta experiencia, pues un grupo de brujas ha tomado el control de Scream Park.

Foto: Pexels

Escapa de sus conjuros, hechizos y sus aquelarres, si puedes. Para ello, tendrás que superar tus miedos y desafíos a través de 4 nuevas atracciones:

La Mansión y la Castañeda, que son un par de laberintos llenos de brujas.

llenos de brujas. Dentro de Séance descubrirás, en una sesión espiritista , cómo es que estos seres obtienen su poder y la forma en que hacen que los muertos cumplan sus órdenes.

, cómo es que estos seres obtienen su poder y la forma en que hacen que los muertos cumplan sus órdenes. En The Witch serás parte de una cacería de brujas. Y más te vale correr por tu vida, no vaya a ser que te persigan pensando que eres una de ellas.

Scream Park no solo fue tomado por estas hechiceras, sino que también llegaron junto con monstruos y fantasmas. Así que la recomendación es mantenerte alerta en todo momento; nunca sabrás de dónde puede venir un susto.

Serán más de 2,000 metros cuadrados de terroríficas instalaciones; aproximadamente 100 actores que te harán correr, gritar y asustarte; y 6 shows que se presentarán a lo largo de la noche.

Foto: Unsplash

Porque el miedo no nos quita el hambre, es que Scream Park contará con una zona de alimentos y bebidas. Una hamburguesa para bajarte el espanto no caerá nada mal.

¿Dónde es Scream Park?

Scream Park abrirá en la explanada del Monumento a la Madre, entre la Avenida Insurgentes y Calzada Manuel Villalongín, cerca del Monumento a la Revolución y Avenida Paseo de la Reforma.

¿Cuándo abre Scream Park el parque temático de terror?

La temporada 2023 dará inicio el próximo martes 3 de octubre y se prolongará hasta el domingo 12 de noviembre. .

Foto: Pixabay

Sus horarios de funcionamiento son de domingo a jueves de 6:00 p.m. a 12:00 a.m.; viernes y sábado de 6:00 p.m. a 1:00 a.m. No hay duración definida ni límite de tiempo para vivir la experiencia. A ver qué tanto aguantas.

¿Cuánto cuesta la entrada a Scream Park?

La entrada general a este parque temático de terror tiene un costo de $500 pesos por persona, y $275 para estudiantes que muestren credencial vigente.

También cuenta con boleto VIP, de $830 pesos. Incluye fast pass para ingreso preferente a las atracciones y zona de descanso.

Compra tus boletos en feverup.com

