Lluvia de estrellas Oriónidas 2025: ¿cómo ver el espectáculo desde México?

Las noches de octubre están a punto de ser iluminadas por uno de los eventos astronómicos más anhelados del año: la Lluvia de estrellas Oriónidas 2025.

Este fenómeno llega a continuar con la racha de eventos deslumbrantes del mes, el cual inició con la Superluna de Cosecha y la Lluvia de estrellas Perseidas.

Se espera que la Lluvia de meteoros Oriónidas alcance su punto de máxima visibilidad entre el 21 y 22 de octubre. Por ello, aquí podrás encontrar más información sobre cómo verla desde México.

Lluvia de estrellas Oriónidas 2025. Foto: Imagen generada con IA

¿Cuándo ver la Lluvia de estrellas Oriónidas 2025?

De acuerdo con la aplicación interactiva especializada en astronomía, Star Walk, la Lluvia de estrellas Oriónidas tendrá su momento de máxima actividad entre el 21 y 22 de octubre; periodo durante el cual, bajo condiciones óptimas -es decir, cielos oscuros y sin interferencia lumínica- podrán verse hasta 10 - 20 meteoros por hora.

¿Cómo ver la Lluvia de estrellas Oriónidas 2025 en México?

El periodo óptimo para observar los meteoros es entre la 1:00 y las 5:30 am, con la ventana ideal cerca de las 3:00 y 4:30 am.

Durante estos horarios, el cielo nocturno se encontrará más oscuro, por lo que la visibilidad será mejor, siempre y cuando no haya mucha nubosidad ni contaminación lumínica.

Algunas otras recomendaciones para ver la Lluvia de estrella Oriónidas, de acuerdo con la NASA, son:

Buscar áreas con baja contaminación lumínica (libres de edificios altos y de grandes ciudades).

(libres de edificios altos y de grandes ciudades). No es necesario el uso de telescopios o binoculares .

es necesario el uso de o . Si visitas un sitio remoto para apreciar el fenómeno, lleva ropa adecuada, cobijas y revisa bien el clima de manera anticipada.

Este evento continuará la racha de fenómenos astronómicos de octubre. Fuente: Freepik.

