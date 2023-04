"Llegaba en autobús y me iba en Bugatti": La historia de amor de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Tras el estreno de la segunda temporada del reality que cuenta la vida de Georgina Rodríguez, modelo y novia del futbolista Cristiano Ronaldo, millones de personas han podido conocer más sobre la española con raíces argentinas.

Si bien la mayoría sabe que el futbolista vio por primer vez a la modelo en una tienda Gucci, donde ella trabajaba, solo personas allegadas a la familia y ahora los espectadores de "Soy Georgina" están enterados de todos los detalles de su primera cita.

Lee también Joven denuncia a Adrián Marcelo de acoso y abuso sexual: "Esto lo hago por mí"

¿Cómo se conocieron Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

En el show de Netflix, Rodríguez expresa que fue el astro del fútbol quien la contactó para verse en un evento, lugar donde inició todo: “Empecé a atenderle en Gucci y un día me escribió que tenía un evento que si iba a estar. Y le dije que sí que me pasaría. Me llevé todo el día pensando qué me iba a poner, cómo me iba a peinar. Cuando llegué le vi guapísimo, me acuerdo que llevaba él y yo”.

Tal como habían acordado, Georgina y Cristiano se encontraron en el evento de la marca de moda, donde no tuvieron la oportunidad de conocerse a profundidad pues la influencer debía reunirse con el resto de colaboradores:

“Brindamos con una copa de champagne y me tuve que ir a la cena de empresa. No me apetecía nada, pero me tuve que ir. Pero fue bueno porque nos dejó con las ganas”.

Lee también Usuaria de redes denuncia robo en Smart Fit de CDMX: "se llevaron absolutamente todo"

Tras este primer encuentro, se distanciaron por un tiempo ya que él tenía muchos partidos y ella enfrentaba la muerte de su padre. Sin embargo, el destino los volvió a unir en otro evento donde el portugués asistió con unos amigos y su hermano, y fue ahí cuando la invitó a una cita: “Y me dijo: 'Gio te quieres venir a cenar y pensé ha llegado el momento'”.

¿Cómo fue su primera cita?

Georgina, quien estaba muy atraída por el futbolista, no dudó en aceptar su invitación e inmediatamente se alistó para esperar a que la recogieran, mientras sentía como las mariposas bailaban dentro de su vientre.

“Estaba muy ilusionada y de camino al restaurante nuestras manos se chocaron y sentí cómo si esas manos hubieran estado conmigo mucho tiempo y ya cuando nos volvimos a chocar nos las cogimos. Eran unas manos familiares, que encajaban a la perfección. Fuimos a cenar, yo me fui a casa y mi corazón… pum pum”, contó sobre su primer encuentro.

Lee también VIDEO Así robaron en un Tsuru blanco el bulldog francés de activista Majo Martínez en la México-Querétaro

Si bien estaba ansiosa por verlo, no quiso que él lo notase y disimuló muy bien. El deportista se había encargado de organizar una romántica velada que hizo sentir especial a su amada:

“El momento más superespecial fue un sábado. Me moría de ganas de verle y estar con él, pero no le quería escribir. Me escribió tras el partido y, claro, no le dije que tenía todo preparado, le dije que estaba sentada en casa y que ya me iba a dormir. Me dijo: ‘¿quieres cenar?’ y le dije: ‘Vale’. Yo ya había cenado. Me recogió en casa. Llegamos a la suya. Tenía su puré, su verdura, su pollo y recené como toda señora”.

"Llegaba en autobús y me iba en Bugatti"

Después de su primera cita, se volvieron inseparables. "Él venía después de trabajar a recogerme. Venía en Bugatti a veces. Mis compañeros alucinaban. Yo llegaba en autobús y me iba en Bugatti", recuerdó la modelo.

Lee también ¿Gentrificación? Llaman "campamento urbano" a plantón y los critican

Por su parte, Cristiano confesó que desde ese día supo que ella sería la mujer a quien querría para siempre: "Cuando nos chocamos las manos fue un momento único… Era una chica superinteresante, madura y comencé a engancharme [...] El inicio de la relación superbonito. Pasado el tiempo sentí que era la mujer de mi vida".

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

aosr