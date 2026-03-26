Más allá del cepillado diario, el cuidado del propio cepillo de dientes es determinante para la salud bucodental y sistémica, según advierten instituciones académicas y médicas.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los cepillos de dientes pueden albergar millones de microorganismos, entre ellos bacterias, hongos y virus, debido a la humedad constante y su exposición al ambiente del baño.

La institución señala que "la cavidad oral es una de las partes más contaminadas del cuerpo", por lo que resulta necesario aplicar medidas de desinfección que eviten la reintroducción de agentes infecciosos durante el cepillado.

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Tu cepillo de dientes puede albergar millones de microorganismos, entre ellos bacterias, hongos y virus. Foto: Canva

Protocolo de desinfección recomendado

La UNAM, junto con organismos como la American Dental Association (ADA), recomendó seguir un procedimiento específico para la limpieza del cepillo, más allá del enjuague convencional con agua.

El proceso inicia con el lavado de manos, con el fin de evitar transferir contaminantes externos. Posteriormente, se debe enjuagar el cepillo para retirar restos visibles de crema o alimentos.

Como paso central, se sugiere sumergir el cabezal en una solución antiséptica, como clorhexidina al 0.12% o enjuague bucal con alcohol, durante un periodo de 10 a 15 minutos.

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Sumergir la cabeza del cepillo de dientes en una solución antiséptica o enjuague bucal resulta efectivo para desinfectarlo. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Finalmente, el cepillo debe secarse al aire en posición vertical. Estudios publicados en el Journal of Advanced Medical and Dental Sciences Research indican que guardarlo en recipientes cerrados favorece la proliferación de bacterias anaerobias y moho.

Almacenamiento y reemplazo del cepillo

La ubicación del cepillo también influye en su nivel de contaminación. Especialistas de la UNAM recomiendan mantenerlo alejado del sanitario para evitar la exposición a aerosoles coliformes.

Asimismo, aconsejan no compartir soportes entre varios cepillos, con el fin de prevenir la contaminación cruzada entre usuarios.

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Debes reemplazar tu cepillo de dientes cada 3 o 4 meses. Foto: Pixabay

En cuanto a su vida útil, la Facultad de Odontología de la UNAM coincide con los lineamientos de la Mayo Clinic en que el cepillo debe reemplazarse cada tres o cuatro meses. Según los expertos, "las cerdas desgastadas pierden eficacia mecánica y acumulan más biopelícula".

Además, tras padecer una enfermedad infecciosa o respiratoria, se recomienda cambiar el cepillo de inmediato para evitar posibles procesos de autoinfección.

Si estuviste enfermo, también debes utilizar un nuevo cepillo al recuperarte de la enfermedad. Foto: Pixabay

*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación. Además, contó con la revisión de la periodista y una editora.

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