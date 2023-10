¿Las conocías? Canciones con las que Britney Spears y Justin Timberlake hablaron de su relación

Britney Spears y Justin Timberlake están volviendo a causar controversia en redes sociales, y es que recientemente se hizo público que la cantante habría tenido un aborto porque Timberlake no quería ser padre.

Ambos iniciaron su relación a finales de los noventas, y ya para inicios del año 2000 se convirtieron en la pareja más mediática del momento.

Cuando terminaron su relación, ambos tenían 21 años. No obstante, la intérprete de “Toxic” vivió una de las etapas más difíciles en su vida, o por lo menos es lo que relata en su libro de memorias, 'The Woman In Me', que saldrá a la venta el próximo 24 de octubre.

Cabe destacar, que Justin Timberlake apenas comenzaba con el despunte de su carrera cuando inició su relación con Britney, por lo que existe la teoría de que su romance fue parte de una estrategia para hacerse más conocido, pues la “princesa del pop” ya era reconocida a nivel mundial.

Lee también: Britney Spears se embarazó de Justin Timberlake, pero abortó porque él "no quería ser padre"

Canciones con las que Britney Spears y Justin Timberlake hablaron de su relación

Como muchos artistas del medio, Britney Spears y Justin Timberlake hablaron de su “tormentosa” relación y ruptura en sus canciones, y estas son sólo algunas.

Everytime

Esta canción de Britney Spears fue lanzada en 2003, en el álbum “In the Zone”. Parte de la letra hace mención a lo siguiente: “Mi debilidad te causó dolor, y esta canción es mi perdón. Por la noche veo tu rostro, supongo que te necesito”.

Britney menciona en sus memorias que esta ruptura fue una de las más “tormentosas” de su vida.

Cry Me a River

Esta melodía interpretada por Justin Timberlake se lanzó en 2002, año en que se hizo pública su ruptura y también fue el año en el que lanzó su primer proyecto como solista.

Supuestamente, corrieron los rumores de que Britney le fue infiel a Justin con el coreógrafo Wade Robson.

Es por ello que parte de la letra de “Cry Me a River” menciona lo siguiente: “El daño ya está hecho, así que supongo que me iré. Ya lo sé, me enteré por él. Ahora te toca llorar”.

Lee también: "Everytime", la canción en la que Britney hablaría de su relación con Justin Timberlake y la pérdida de su hijo

What Goes Around… Comes Around

Esta canción de Timberlake fue lanzada en 2006, mucho teorizan que es una especie de secuela de “Cry Me a River”, ya que menciona lo siguiente: “Oye, chica, ¿es él todo lo que querías en un hombre? Pensé que éramos tú y yo hasta el final, pero supongo que me equivoqué. Lo que das, vuelve“.

Luego de su ruptura en 2002, Justin Timberlake comenzó a ganar popularidad, por lo que su música comenzaba a ser reconocida en las listas de popularidad del momento. En 2007 fue elegido como “Mejor artista masculino” en los prestigiosos Brit Award.

Ese mismo año, Britney lanzó a finales su álbum Blackout.





ayef