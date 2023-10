"Everytime", la canción en la que Britney hablaría de su relación con Justin Timberlake y la pérdida de su hijo

La relación sentimental que Britney Spears y Justin Timberlake sostuvieron terminó hace más de 20 años; sin embargo ha vuelto a cobrar interés por las revelaciones que la intérprete de "Toxic" hizo al respecto, y en las que reveló el capítulo más turbio de ese amor adolescente.

En la década de los 2000, ambos cantantes iniciaron un romance que pronto se vio envuelto en la polémica debido a rumores de infidelidad y las desafortunadas declaraciones que el vocalista de N*SYNC hizo sobre su novia, en las que aseguró que el fue el primer hombre en la vida de Spears, escandalizando así a la industria entera.

Lo que nadie sabía es que este amor tuvo frutos, pues según el libro de memorias de Spears, "The Woman in Me", quedó embarazada del ahora actor, pero tuvo que interrumpirlo porque él no estaba seguro de ser padre: "Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia. Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo, dijo que no estábamos preparados para tener un bebé", escribió.





La pareja mantuvo una relación por casi cuatro años. Foto: Archivo

Para la mayoría de la gente esta es la primera vez que la llamada "Princesa del pop" abre su corazón respecto a este tema, pero sus fans aseguran que ya había dejado algunas pistas, una de ellas es la canción "Everytime".

El tema se incluyó en el disco "In the zone" que fue lanzado en 2003, tan solo un año después de haber terminado la relación con Timberlake, pero ahora toma un significado completamente diferente ya que usuarios en redes sociales están convencidos de que está basada en su difícil noviazgo y su aborto.

La letra parece narrar una historia de amor que está a punto de llegar a su fin, a pesar de que ella le pide que no se aleje con frases como "Nótame" o "¿Por qué somos extraños si nuestro amor es tan fuerte?". Pero lo realmente revelador es el video musical, ya que afirman que en el Britney dio a conocer al mundo que había perdido un bebé.









¿Video de "Everytime" el más revelador de Britney?

El clip comienza con una pareja en una limusina, mientras son perseguidos por camarógrafos y paparazzis, lo que haría una clara referencia a su noviazgo tan mediático.

De pronto se enfrentan a una despiadada prensa y él arremete contra ellos lanzándoles varias revistas, en todas ellas aparece Britney en portada. La pareja se aleja y comienzan una acalorada discusión en la que, incluso, hay empujones. Para este momento del clip, Spears habría revelado que no todo era miel sobre hojuelas y a pesar de decirse sumamente enamorados enfrentaban fuertes conflictos.

La escena cambia y muestra a la cantante en una bañera, pero se da cuenta de algo la lastima y ve sangre en una de su manos, hundiéndose así en el agua. De pronto, lo que parece ser su fantasma, está en un hospital y presencia su propia muerte, mientras mujer en la habitación de al lado da a luz a su bebé.

Esta sería la secuencia clave del video, la muerte de Britney significaría el aborto, algo que ella mismo describió como "de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida"; mientras que la mujer cargando a su recién nacido mostraría lo que ella dejó ir al interrumpir su embarazo. "Mi debilidad te causó dolor y esta canción es mi disculpa", suena de fondo.

Otra cosa que a muchos ha puesto a pensar es que la melodía es demasiado tierna, llegando a simular las canciones de cuna.

Hasta el momento Justin no ha reaccionado a las declaraciones de su expareja.





Esta sería la escena más reveladora del clip, pues mientras ella "muere", una mujer da a luz a una niña. Foto: YouTube

Así fue la relación de Justin y Britney

Iniciaron su romance a finales de los 90, pero se conocieron muchísimos años antes, cuando eran tan solo unos niños y formaron parte del show "El club de Mickey Mouse". Ahí iniciaron una amistad muy cercana, a tal grado de que Justin fue el primer beso de la cantante.

El tiempo pasó y los niños se convirtieron en auténticos ídolos de la música pop, ella como solista y él como parte de la boyband N*SYNC. No fue hasta 1999, cuando tenían alrededor de 18 años, que anunciaron públicamente el noviazgo y se convirtieron en la pareja más mediática del momento.

En los cuatro años que duró la relación ambos artistas aparecieron en infinidad de eventos juntos, como el show de medio tiempo del Super Bowl de 2001, en el que cantaron con Aerosmith. Ese mismo año Justin y Britney revelaron que vivían juntos y hasta ahí todo era felicidad.

Un año más tarde, Spears reveló a la revista People que era una mujer soltera; aunque no habló de las razones de su ruptura, se habló de una supuesta infidelidad cuando Timberlake lanzó su sencillo "Cry me a river", el cual llegó a decirse estaba dedicado a Spears.

También se llegó a decir que el cantante no estaba de acuerdo con la imagen sensual que su novia empezó a proyectar y que esa situación les habría traído fuertes problemas, pero, hasta el día de hoy las causas siguen si revelarse.

Actualmente Britney dio por terminado su matrimonio son Sam Asghari, mientras que Justin lleva casado con la actriz Jessica Biel desde 2012.

