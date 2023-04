Lanzan espectacular tráiler de serie "Ahsoka" de Star Wars; confirman su fecha de estreno

En la reciente edición de la "Star Wars Celebration", organizada el 6 de abril en Londres, se revelaron varias novedades en torno a los nuevos títulos que ampliarán el universo de "La guerra de las galaxias"; entre ellas la serie inspirada en el personaje de Rosario Dawson.

A Ahsoka Tano la conocimos en “The Clone Wars” y mucho más en la historia protagonizada por Pedro Pascal. Su serie propia llegará a Disney este 2023.

Tráiler y fecha de estreno

En el citado evento se confirmó que "Ahsoka" se estrenará en agosto de este año, aunque todavía no hay un día exacto para el lanzamiento.

Además de este anuncio, se liberó un nuevo tráiler de cerca de 2 minutos que puedes ver aquí:

¿Quién es Ahsoka?

Ahsoka Tano es un personaje de la franquicia "Star Wars". Presentada como la Padawan Jedi de Anakin Skywalker, es un personaje principal en la película animada de 2008 "Star Wars: The Clone Wars" y la serie de televisión posterior.

Ahsoka reaparece en "Star Wars Rebels", donde usa el nombre en clave Fulcrum, y como cameo de voz en la película de acción en vivo de 2019 “Star Wars: The Rise of Skywalker”. En estas producciones es interpretada por Ashley Eckstein. También apareció en “Tales of the Jedi”.

Ahsoka es también la protagonista principal de la novela homónima que tiene a Eckstein narrando la versión de audiolibro.

Ahsoka hizo su debut en imagen real en la segunda temporada de la serie de Disney+, "The Mandalorian", interpretada por Rosario Dawson. Dawson repitió el papel en la serie derivada, "The Book of Boba Fett" y ahora protagonizará su propia serie limitada Ahsoka para 2023.

¿Cuál es el elenco de "Ahsoka"?

Estos son los actores confirmados hasta la fecha para el proyecto:

- Rosario Dawson

- Mary Elizabeth Winstead

- Hayden Christensen

- Ray Stevenson

- Natasha Liu Bordizzo

- Ivanna Sakhno

- Eman Esfandi

