Fans querían otros "headliners" en Corona Capital 2023; ya hay memes y reacciones del cartel

La espera terminó, por fin se reveló el cartel oficial del Corona Capital 2023, uno de los eventos más esperados por los fanáticos de los festivales musicales, pero en redes sociales no están conformes con los headliners,

A través de sus redes sociales, el Corona Capital dio a conocer a los artistas que forman parte del Line Up para este 2023.

Tras días de especulaciones, por fin se conformó la presencia de Arcade Fire, Pulp, Thirty Seconds to Mars, entre otros en el festival a realizarse el 17,18 y 19 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México.

Minutos antes del lanzamiento del cartel, se generó expectativa cuando los organizadores compartieron un par de videos de lo que será el escenario del festival musical.

Cartel Corona Capital 2023

Lanzan Cartel del Corona Capital 2023 y ya hay memes

Mientras el viernes 17 lo encabeza Arcade Fire, Pulp y Alanis Morrisette, el sábado 18 los headliners son Blur, The Black Keys, Thirty Seconds to Mars y el domingo 19 The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys.

Pese a las bandas que fueron anunciadas, los fanáticos se mostraron inconformes por incluir a artistas como Niall Horan o 30 Seconds to Mars, mientras que exigieron a músicos como Kendrick Lamar, quienes no aparecen en el cartel.

yo cuando acabó el video y no vi a kendrick pic.twitter.com/SOleHVe2fY — K (@kaarlaapc) June 5, 2023

Reacciones Cartel Corona Capital 2023

Reacciones Corona Capital 2023 Kendrick

no mcr? a ok pic.twitter.com/7UxvFo8Gsw — .+* Santi 🥨 *+. FOB + TAI + BMTH IN 3 WEEKS (@santiagosmess) June 5, 2023

Corona Capital 2023

mi bolsillo les agradece un montón que esté horrible su cartel 🙏 — miles morales (@diego_covz) June 5, 2023

