Corona Capital 2023: Con memes y predicciones esperan anuncio de "headliners" del festival

Arranca junio y con ello la espera para conocer a los artistas que se presentarán en el Corona Capital 2023. Aunque aún falta para que se revele el cartel oficial, ya comenzó a generar expectativas entre los amantes de la música.

El Corona Capital es un festival anual de rock y música alternativa​, el cual logra reunir a miles de fanáticos en cada edición. El evento es organizado por Grupo CIE y se lleva a cabo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

En 2010 se realizó el primer festival y contó con la participación de varios exponentes nacionales, como Furland, 60 tigres, Chikita Violenta, She’s a Tease y Rey Pila.

Fue hasta 2012 que la organización decidió incluir a artistas de habla inglesa y con ello se fusionaron bandas mexicanas, latinoamericanas y de renombre mundial.

El Corona Capital causa emoción y nostalgia entre sus fans. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Leer también Guillermo Del Toro apoya al equipo mexicano detrás de "Spider-Man: A través del Spider-Verso"

¿Cuándo se lanza el cartel oficial del Corona Capital 2023?

La fecha prevista para anunciar el cartel oficial del Corona Capital 2023 apunta al próximo lunes 5 de junio.

Sin embargo, aunque las cuentas oficiales del evento aún no muestran actividad, los fans del festival ya se adelantaron a poner sus pronósticos de los artistas que les gustaría ver sobre el escenario:

Foto: Twitter

Blur, Pulp, The Cure, Fatboy Slim, Olivia Rodrigo y Queens of the Stone Age son algunas de las apuestas predilectas de los internautas.

Foto: Twitter

Las peticiones de los internautas también incluyen artistas y bandas originarias de México, ello por el auge que han tenido famosos como Peso Pluma durante los últimos meses.

Leer también Chingu amiga cuenta cómo vivió la alerta por lanzamiento de satélite en Corea del Norte

Con memes, otros usuarios más solicitaron a la organización del evento liberar el cartel lo antes posible:

Foto: Twitter

*

Foto: Twitter

*

Foto: Twitter

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

foh/sal