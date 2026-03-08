La vez que Timothée Chalamet desconoció la historia de Sansón; usuarios reviven video tras comentarios sobre el ballet y la ópera

El actor estadounidense Timothée Chalamet se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que fue criticado por artistas y compañías culturales tras vitalizarse una platica que tuvo con Matthew McConaughey, en la que habló sobre los cambios en la industria del entretenimiento y el consumo de contenido en la era digital.

Durante la conversación Chalamet reflexionó sobre cómo el público actual consume contenido cada vez más breve, especialmente en plataformas digitales donde predominan los videos cortos.

Con esas declaraciones el Timothee Chalamet puede garantizar que la Academia no le dará un Oscar por los proximos 100 años. Y que su único logro será el de ser el novio de Kylie Jenner. pic.twitter.com/1kTMALnmtW — Kelly Towerss 💫 (@KellyAfterDarkk) March 7, 2026

Según explicó, este fenómeno está influyendo en la forma en que la industria del cine estructura sus historias. Incluso señaló que algunos estudios parecen reducir las primeras escenas de las películas para llegar más rápido al conflicto principal y así captar la atención de las audiencias modernas.

La vez que Timothée Chalamet desconoció la historia de Sansón en la biblia. Foto: Instagram

En medio de esa reflexión, el actor también mencionó que no le interesaría trabajar en disciplinas como el ballet o la ópera, argumentando que preferiría no involucrarse en ámbitos donde —según sus palabras— algunas personas intentan mantenerlas vigentes “aunque ya no le importen a nadie”.

Usuarios recuerdan cuando Timothée Chalamet no supo quién era Sansón

A raíz de estas declaraciones, algunos usuarios comenzaron a rescatar momentos antiguos del actor. Varios señalaron que sus comentarios no les sorprendían, pues recordaron una ocasión en la que Timothée Chalamet admitió no saber quién era Sansón, el personaje bíblico cuya fuerza sobrenatural residía en su larga melena.

Se sorprenden de lo que dijo Timotheé, pero es el mismo que no supo a quién se refería Emma Thompson cuando lo comparó con Sansón.

Celebro la forma en que el ámbito cultural le está respondiendo.

A ver si vuelve a decir “no one cares”. https://t.co/lqZrNrcdAQ pic.twitter.com/E2Rs7DIxWC — Ms. Hyde (@MsHydeMEX) March 7, 2026

El momento ocurrió durante su visita al programa The Graham Norton Show, donde compartió escenario con la actriz Emma Thompson mientras promocionaba la película Dune. En la entrevista, el actor habló sobre su llamativo cambio de corte de cabello, explicando que estaba relacionado con la evolución de su personaje.

“Todos nos encariñamos con nuestro pelo. Es parte de nuestra personalidad”, comentó.

Timothée Chalamet y su novia Kylie Jenner en el estreno de la cinta "Marty Supreme" FOTO: Strauss/Invision/AP.

Ante esa reflexión, Emma Thompson comparó la situación con la historia bíblica de Sansón. Sin embargo, la referencia desconcertó al actor, quien respondió entre risas que nunca había escuchado sobre ese relato.

“Nunca escuché sobre eso… no tengo idea de lo que me estás hablando”, dijo durante el programa.

