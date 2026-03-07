VIDEO: Alondra de la Parra pone en su lugar a Timothée Chalamet; polémica abre debate en redes

Recientemente, las polémicas declaraciones de Timothée Chalamet durante una entrevista con el también actor Matthew McConaughey capturaron el ojo mediático al desacreditar el ballet y la música clásica: “No quiero trabajar en ballet u ópera, o, ya sabes... cosas donde es como ‘oye, mantengamos esto vivo’, aunque es como que a nadie le importa esto ya”.

Las palabras del protagonista de “Marty Supreme” quien compite por el Óscar desató un fuerte debate entre la comunidad artística de todo el mundo, quienes respondieron a Chalamet con todo tipo de mensajes. Entre la oleada de respuestas, destacó el épico video de la directora de orquesta mexicana, Alondra de la Parra el cual se volvió viral en pocas horas.

Timothée Chalamet enfrenta una fuerte polémica a pocos días de la entrega 98 del Óscar. Foto: AFP

Alondra de la Parra responde a dichos polémicos de Timothée Chalamet sobre la ópera

Por medio de TikTok la fundadora de la Orquesta Filarmónica de las Américas, reaccionó a esta polémica con batuta en la mano y le dirigió unas palabras al actor de 30 años:

“Hey Timothée, lo siento, no quieres ser parte de esto. Tal vez quieras reconsiderarlo. No estamos tratando de mantenerlo vivo, está bastante vivo”. Inmediatamente, la directora inicia una pieza llena de energía junto a su orquesta.

Además, al terminar la muestra, Parra invitó al actor a ir a ver su agrupación en Madrid; “Si algún día cambias de opinión, ven a Madrid y diviértete con nosotros”, añadió.

Con un día en la plataforma, el video supera 2.6 millones de reproducciones y en los comentarios, los usuarios debatieron sobre las repercusiones que tendría esta polémica en la carrera del actor.

"Me daría demasiada vergüenza ser Timothée en este momento"

"Un verdadero artista jamás diría lo que él dijo"

"Nada como los mexicanos para contestar"

"Ninguna actuación de Timothee me ha cautivado tanto como los 51 segundos de este video"

"Era educarlo, no humillarlo. ¡Bravo!"

"La excusa de la mediocridad es creer que este tipo de artes están muriendo o son exclusivas de un pequeño grupo privilegiado"

