La magia de volver a ser niños en Navidad

Con los años, esa sensación se hace pequeña. Se esconde entre pendientes, trabajo y rutinas. La adultez enseña a planear y a ser prácticos, pero también hace que nos sorprendamos menos. Aun así, cada diciembre llega ese recordatorio de que la magia no desaparece; solo se vuelve más silenciosa.

Ese es el punto de partida del nuevo capítulo navideño de Y Fuimos Felices, Historias de Elektra, la campaña institucional que cuenta relatos inspirados en sus clientes. En esta ocasión, la historia sigue a dos primos que encuentran una caja que, para ellos, podría cumplir sus deseos. Es una idea sencilla, pero toca algo que muchos sentimos: las ganas de volver a creer que puede pasar algo bueno e inesperado.

Foto: Cortesía Elektra

El capítulo recuerda que imaginar no es cosa de niños. Es una herramienta que los adultos dejamos de usar, aunque ayuda mucho a pensar en lo que queremos, en lo que viene y en lo que nos mueve.

Lee también: Banco Azteca y Elektra, entre los 333 Íconos de México reconocidos por Mundo Ejecutivo

Y para acompañar ese mensaje, Elektra creó un kit especial para quienes quieren empezar a plantear sus deseos para 2026. Es un recordatorio práctico de que siempre queda algo de infancia dentro de cada uno. Trae pinturas y pinceles para “pintarse de colores”, una forma simple de poner en papel lo que se quiere lograr. Incluye una consola portátil que invita a hacer una pausa y recordar que jugar también es parte de la vida. Y vienen unos curitas que hablan de algo muy real: todos tropezamos, pero siempre se puede volver a intentar.

El kit invita a detenerse un momento y pensar qué sueños se quedaron en espera y qué podría hacerse con ellos ahora. Va en la misma línea que la historia de los primos: recuperar un poco de esa forma de ver el mundo que teníamos de niños.

Al final, la temporada no se trata solo de regalos o adornos. También es un buen momento para imaginar lo que viene, escribir deseos sin miedo y recordar que la curiosidad y la esperanza no se pierden. Solo necesitan un empujón para volver.

Foto: Cortesía Elektra

Creer en la magia no depende de la edad. Es una manera de seguir avanzando con más claridad y un poco más de emoción. Conoce la historia completa y revive un poco de la magia de la Navidad con este nuevo capítulo de Elektra.

Lee también: Elektra celebra 75 años de hacer historia junto a las familias mexicanas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.