La Granja VIP: los mejores memes que dejó tercera noche de traición

Más Información
Día de Muertos 2025: surge la “Conchasúchil”, pan inspirado en la flor originaria de México: ¿dónde adquirirla?
Cometa 3I/ATLAS: las teorías científicas sobre lo que podría ocurrir cuando el objeto interestelar se acerque a la Tierra
No hay día que transcurra sin escándalo o algún imprevisto en La Granja VIP, el nuevo reality show que está captando la atención de miles en México.
El pasado 31 de octubre, la noche de "traición" comenzó como cada viernes, con Sergio Mayer Mori como el ganador de la salvación y acreedor a mandar a uno de sus compañeros directo a la placa de nominados.
Mayer Mori, quien quedó automáticamente exento de la eliminación, decidió salvar a Manola Díez, sin embargo, tomó una ruda decisión que alteró por completo la lista de nominados de esta semana.
Lee también Morrissey cancela conciertos en México, otra vez, y los memes no perdonan
Como sanción por romper varias reglas del juego, esta semana la traición debía llevarse a cabo solo entre los peones, no obstante, Eleazar Gómez ya estaba nominado, al igual que Sergio Mayer Mori, por lo que Mori sólo podía escoger entre Kike Mayagoitia y Omahi.
Mori se negó a escoger entre sus compañeros, provocando una alteración nunca antes vista y mandando directamente tanto a Kike como a Omahi a la placa de nominados, junto con Lis Vega y Eleazar Gómez.
Los mejores memes que dejó la tercera noche de traición en La Granja VIP
El inesperado giro que tomó la noche de traición en La Granja VIP provocó miles de reacciones entre los usuarios en redes sociales, dejando una ola de memes.
Lee también Día de Muertos 2025: surge la “Conchasúchil”, pan inspirado en la flor originaria de México: ¿dónde adquirirla?
Los usuarios rápidamente revelaron su deseo por la salida de Omahi.
Otros celebraron el inesperado giro que tuvo la noche, con los 4 nominados.
Algunos internautas se quejaron de la actitud de Sergio Mayer Mori, pues consideran que es demasiado "arrogante" y "se ve mal".
Lee también Superluna de Castor 2025: ¿cuándo ver la Luna más grande del año en México?
Diversos usuarios se dieron cuenta de la decoración que tuvo la fiesta y la entrada de nuevos patrocinadores al reality show.
Las opiniones de los usuarios se inclinaron por el anhelo de la pronta salida de Omahi y Sergio.
Por último, celebraron que Manola permanecerá por lo menos una semana más y que la producción no permitió que Sergio "se saliera con la suya".
También te interesará:
Victoria lanza "A ti, ¿quién te espera?": el corto de Día de Muertos que está conquistando las redes
"Ofrendas aesthetic": ¿por qué está dando de qué hablar la nueva tendencia de altares de Día de Muertos?
¿Cómo hacer un repelente natural para mosquitos? Conoce la receta
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
ngmu/aosr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]