La Granja VIP: los mejores memes que dejó tercera noche de traición

No hay día que transcurra sin escándalo o algún imprevisto en La Granja VIP, el nuevo reality show que está captando la atención de miles en México.

El pasado 31 de octubre, la noche de "traición" comenzó como cada viernes, con Sergio Mayer Mori como el ganador de la salvación y acreedor a mandar a uno de sus compañeros directo a la placa de nominados.

Mayer Mori, quien quedó automáticamente exento de la eliminación, decidió salvar a Manola Díez, sin embargo, tomó una ruda decisión que alteró por completo la lista de nominados de esta semana.

Como sanción por romper varias reglas del juego, esta semana la traición debía llevarse a cabo solo entre los peones, no obstante, Eleazar Gómez ya estaba nominado, al igual que Sergio Mayer Mori, por lo que Mori sólo podía escoger entre Kike Mayagoitia y Omahi.

Mori se negó a escoger entre sus compañeros, provocando una alteración nunca antes vista y mandando directamente tanto a Kike como a Omahi a la placa de nominados, junto con Lis Vega y Eleazar Gómez.

Los mejores memes que dejó la tercera noche de traición en La Granja VIP

El inesperado giro que tomó la noche de traición en La Granja VIP provocó miles de reacciones entre los usuarios en redes sociales, dejando una ola de memes.

Que buen día en #LaGranjaVIP



—La Bea demostrando ser muy buena capataz.

—Exhibieron a Omahi y sus seguidores fake.

—No salvaron a Eleazar N.

—Tenemos a Omahi nominado!



PINCHE PROGRAMA NACO 10 de 10! 🥰❤️ pic.twitter.com/AVGVEDuxAs — Changa Vlogs (@ChangaVlogs) November 1, 2025

Los usuarios rápidamente revelaron su deseo por la salida de Omahi.

Memes de la tercera noche de traición en La Granja VIP. Foto: X

Otros celebraron el inesperado giro que tuvo la noche, con los 4 nominados.

#LaGranjaVIP Pinche programazo con final inesperado. Dos nominados más, un granjero rebelde.

No entiendo que tanto lloran. ME LO DIERON TODO. pic.twitter.com/etWNCDouYz — Vera (@veralife_) November 1, 2025

Algunos internautas se quejaron de la actitud de Sergio Mayer Mori, pues consideran que es demasiado "arrogante" y "se ve mal".

Memes de la tercera noche de traición en La Granja VIP. Foto: X

Diversos usuarios se dieron cuenta de la decoración que tuvo la fiesta y la entrada de nuevos patrocinadores al reality show.

Hoy entraron dos nuevos patrocinadores al programa, ha sido la mejor decoración de fiesta hasta ahora, producción devoró con el castigo a Sergio y los machitos, Omahi sale el domingo, Manola salvada. Tuvimos mucho contenido. Hoy se ganó#LaGranjaVIP pic.twitter.com/kv3sDH4GLZ — marea 🌊 (@SoleSurvivoor) November 1, 2025

Las opiniones de los usuarios se inclinaron por el anhelo de la pronta salida de Omahi y Sergio.

Memes de la tercera noche de traición en La Granja VIP. Foto: X

Por último, celebraron que Manola permanecerá por lo menos una semana más y que la producción no permitió que Sergio "se saliera con la suya".

Hoy revivió el reality

- Manola se salvó

- Lola no se salió con la suya

- el marihuano por berrinchudo subió a 2 muebles

- lo más probable es que se vaya omahi #LaGranjaVIP pic.twitter.com/bb81UgzsSP — An Torres 💕 (@torresana121) November 1, 2025

