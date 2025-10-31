Día de Muertos 2025: surge la “Conchasúchil”, pan inspirado en la flor originaria de México: ¿dónde adquirirla?

En el Día de Muertos, la creatividad se mezcla con la tradición y las creencias mexicanas para hacer de esta fecha una celebración llena de colores y sabores. En esta ocasión, el ingenio mexicano vuelve a llevarse el protagonismo en redes sociales luego de presentar la "Conchasúchil".

Este pan dulce mezcla el sabor favorito de los mexicanos con la tradición del Día de Muertos. Esta flor comestible fue creada por Jonathan Barrera, dueño de "BestCake CDMX", quien ha fusionado la cosmovisión prehispánica con la panadería tradicional para crear la Conchasúchil, una pieza que rinde homenaje a la festividad con sabor e ingenio.

La Conchasúchil se puede adquirir bajo pedido y reservación telefónica, dentro de la zona metropolitana de la CDMX únicamente. Foto: Facebook Bestcake CDMX

¿Qué es la "Conchasúchi"?

La Conchasúchil es un híbrido gastronómico, que mezcla una concha con la forma inconfundible de la flor de cempasúchil, el símbolo que guía a las almas de regreso a casa. Esta ingeniosa pieza de pan dulce está elaborada con la masa esponjosa y perfumada del tradicional pan de muerto, dándole un significado más profundo a esta concha.

“Me gusta decir que la concha no se queda ni se destruye… solo se transforma”, explicó Jonathan Barrera para una entrevista. Jonathan, cuyo trabajo reciente se ha centrado en crear "conchas creativas" con diseños inspirados en las deidades mexicas, buscó una manera de honrar las raíces históricas de la celebración a través de su labor.

“Cuando se acercó la temporada de muertos, quise rendir homenaje al Mictlán y a la flor de cempasúchil, símbolo esencial de esta festividad”, comentó el joven panadero. El resultado es un pan que, en sus propias palabras, es “un pan de muerto hecho concha… con forma de cempasúchil”.

Este pan de dulce puede comprarse en la panadería "BestCake", establecimiento ubicado en la Ciudad de México que recientemente se volvió famoso en plataformas digitales por sus diseños únicos y extravagantes, inspirados en la cultura y tradiciones mexicanas, cargadas de significado y espiritualidad.

Si deseas adquirir estas deliciosas piezas comestibles, puedes realizar tu pedido a través de línea telefónica, vía mensajes de WhatsApp únicamente, al número 758 103 8851. Por el momento, los pedidos se realizan solamente dentro de la zona metropolitana, en el interior de la CDMX. Asimismo, Jonathan, ha dicho que hay que tener paciencia, pues debido a la alta demanda del producto, la lista de espera se ha alargado.

Para esta temporada de Día de Muertos, Jonathan también realizó una colección de conchas inspiradas en las deidades del Mictlán, entre ellas el señor del inframundo "Mictlantecuhtli", la reina o señora de la muerte "Mictecacihuatl" y "Xólotl", divinidad mexica que guía a las almas.

