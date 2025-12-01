Más Información

La lista de eliminados de aumenta cada domingo y con el cierre de la séptima semana, que concluyó en la salida de Lis Vega, el reality show da sus primeros pasos camino a la gran final de esta primera temporada.

Luego de una polémica semana, que rompió alianzas y molestó a algunos participantes por las estrategias, la placa de nominados quedó conformada por Lis Vega, Sergio Mayer Mori, Alfredo Adame y Fabiola Campomanes.

Durante la noche de eliminación la tensión creció, ya que la salvación de Adame y Fabiola dejó a Mori y a Lis en el área de nominados, y tras comentarios del joven actor sobre ya salir del show, se especulaba que podría quedar eliminado. No obstante, la decisión del público dejó fuera a la bailarina, cantante y actriz cubana.

Nominados de la séptima semana de La Granja VIP. Foto: Instagram La Granja VIP
Los mejores memes que dejó la salida de Lis Vega de La Granja VIP

La séptima noche de eliminación en La Granja VIP y la salida de Lis Vega del programa, dejaron una huella digital en redes sociales compuesta por reacciones y una infinidad de memes.

Algunos usuarios celebraron la salida de la actriz cubana.

Mientras que otros expresaron que les parecía un resultado muy sospechoso, comparando al reality con La Casa de Los Famosos.

Memes de la séptima noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
Por otro lado, muchos internautas se quejaron de la actitud de Sergio Mayer Mori, a quien denominaron "nepobaby".

Los usuarios también mencionaron que "no es y nunca ha sido" una buena adición al programa.

Memes de la séptima noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
El debate en redes surgió ya que algunos internautas defendieron al actor.

Memes de la séptima noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
La salida de Lis Vega fue la oportunidad perfecta para que los usuarios recordaran algunas de las frases icónicas de la actriz durante su tiempo en el programa.

Memes de la séptima noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
Luego de la eliminación otros usuarios aprovecharon para comenzar a pedir votos para que uno de sus favoritos sea el capataz de la semana.

Memes de la séptima noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
Por último, algunos usuarios se quejaron de las recientes actitudes de La Bea, comentan que al inicio del reality la comediante se había posicionado como una de las favoritas.

