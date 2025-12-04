La Granja VIP: los mejores memes que dejó la octava asamblea de nominaciones

La noche del pasado miércoles 3 de diciembre se llevó a cabo una nueva edición de la Asamblea de nominación en La Granja VIP para definir a los 4 granjeros que corren el riesgo de salir del reality show esta semana.

Tomando en cuenta que el programa ha entrado en su recta final, pues esta primera temporada terminará el próximo domingo 14 de diciembre, las tensiones, los roces y las estrategias dejaron una de las asambleas más intensas hasta la fecha.

Los nominados que se definieron durante esta gala por mayoría de votos fueron Kim Shantal y Alfredo Adame, quienes se unieron a Fabiola Campomanes, nominada por el legado de Lis Vega; y César Doroteo, quien perdió en el duelo.

Nominados tras la octava asamblea en La Granja VIP. Foto: La Granja VIP

Los mejores memes que dejó la octava noche de Asamblea de nominaciones en La Granja VIP

La reciente asamblea de nominaciones se posicionó como una de las más intensas en esta temporada, provocando una ola de memes en redes sociales, a través de los cuales usuarios e internautas expresaron sus opiniones y reacciones sinceras.

Memes de la octava asamblea de La Granja VIP. Foto: X

Tras la nominación, Kim Shantal rompió en llanto por los enfrentamientos que tuvo con otros participantes, lo que unos usuarios tomaron como "hacerse la víctima".

Memes de la octava asamblea de La Granja VIP. Foto: X

Otros decidieron destacar la plática cara a cara que tuvo la influencer con Eleazar Gómez, donde según expresaron, Kim Shantal "devoró" contra el actor.

Cuánto tardará Eleazar en explotar contra Kim Shantal???

Se ve que le ardió mucho lo que le dijo 🤭#LaGranjaVIPMX #lagranjaVIP pic.twitter.com/TENeG4PUM1 — OpinAndo (@998Lra88657) December 4, 2025

Luego de que Sergio Mayer Mori condenara definitivamente a Teo a irse a la placa el domingo, sin posibilidad de ganar la salvación o ser salvado, sus fans comenzaron a pedir que se vote masivamente por él.

Memes de la octava asamblea de La Granja VIP. Foto: X

Otros internautas expresaron sus predicciones para el duelo de nominados por la salvación.

Memes de la octava asamblea de La Granja VIP. Foto: X

Algunos ya comenzaron a expresar sus pronósticos sobre los primeros lugares en la gran final del reality.

Memes de la octava asamblea de La Granja VIP. Foto: X

Por último, tras el enfrentamiento entre Kim y Eleazar, algunos usuarios hicieron referencia a la frase que la influencer le dijo al actor: "Quisiera decirte tantas cosas pero...siento lástima por tu novia".

Memes de la octava asamblea de La Granja VIP. Foto: X

