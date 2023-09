¡La fan más heavy! Perrita escapa para ver concierto de Metallica y se viraliza en Internet

Si de heavy metal se trata, la agrupación liderada por James Hetfield es de las más significativas dentro del género. Metallica se encuentra de gira y a lo largo de sus show se ha topado con todo tipo de anécdotas.

Durante uno de sus últimos conciertos, en el Sofi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, una perrita se robó el show tras escapar de casa para ver a Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo en acción sobre el escenario.

De nombre “Storm”, la fan de cuatro patas se coló al recinto para disfrutar en vivo a los creadores de éxitos como “Enter sandman”, “One”, “Fade to black” o “Battery”.

Metallica. Foto: Especial

Leer también Cuerno azulado: ¿De qué trata el corrido tumbado por el que Natanael Cano teme por su vida?

Perrita se roba la atención de concierto de Metallica

Poco importó que Jason Momoa o John Travolta estuvieran en el espectáculo, pues la perrita destacó al estar sentada en una de las butacas de las gradas. La propia banda relató en Instagram lo sucedido:

“Nuestra amiga Storm se escapó de su casa adyacente al @sofistadium y se dirigió sola al concierto”, indicaron.

Y es que Storm llamó la atención de los asistentes y hasta del staff. No fue hasta finalizar el concierto que los miembros de la agrupación se enteraron, gracias a las fotografías y videos que se viralizaron en redes sociales.

“Se la pasó genial escuchando sus canciones favoritas, incluyendo“Barx Æterna,” “Master of Puppets,” and “The Mailman That Never Comes.”

Algunos fans especularon que la perrita habría sido abandonada en el recinto, pero luego de disfrutar el show regresó a salvo a casa.

“Después de una noche completa viendo el espectáculo con su #MetallicaFamily, Storm se reunió de manera segura con su familia real al día siguiente”, señalaron.

Foto: Instagram

Leer también Elon Musk insiste en pelea con Mark Zuckerberg: plantea nueva fecha a CEO de Meta

¿Cuándo viene Metallica a México?

El M72 World Tour de Metallica llegará a la tierra Azteca en 2024 con fechas programadas en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Puebla. Además, contempla a 20 ciudades de Europa y Estados Unidos.

Los conciertos para el Foro Sol de la CDMX se llevarán a cabo el 20, 22, 27 y 29 de septiembre, cuyos teloneros serán Greta Van Fleet, Five Finger Death Punch, Ice Nine Kills y Mammoth WVH.

Los boletos se encuentran disponibles en el sitio de Ticketmaster.

Foto: Instagram





También te interesará:

¿Quién es Maria Smetanova, la trapecista que cayó al vacío durante una función de circo en Rusia?

La poderosa fruta rica en vitamina C ideal para combatir las varices en semanas

Conoce el "supercereal" con más omega-3 que el salmón

foh