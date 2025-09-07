Kristin Cabot solicita el divorcio tras escándalo con Andy Byron, exCEO de Astronomer; conoce las razones

La exdirectora de Recursos Humanos en Astronomer, Kristin Cabot, quien se hizo conocida por el video viral en el que fue revelado su romance con Andy Byron, el exCEO de la compañía; ha supuestamente, solicitado el divorcio a su esposo.

Hay que recordar que el romance entre Cabot y Byron fue descubierto el pasado 16 de julio, durante el segundo concierto de Coldplay en el Gillette Stadium, en Boston, Massachusetts.

Las imágenes mostraron el momento en el que la popular “Kiss Cam” apuntó a la pareja, quienes reaccionaron sorprendidos y procedieron a esconderse, alzando las sospechas de toda la audiencia en el estadio y ganándose un comentario ingenioso –pero acertado– del vocalista,Chris Martin, quien dijo: “Miren a estos dos…¡Oh qué!...o están teniendo una aventura o solo son muy tímidos”.

🇺🇸 | Andy Byron, Director Ejecutivo de Astronomer, una empresa de orquestación de datos, y Kristin Cabot, su directora de Recursos Humanos, fueron expuestos en un "romance" durante el concierto de Coldplay en Boston. pic.twitter.com/kzYr40x6jX — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) July 17, 2025

El escándalo no solo exhibió el romance entre el entonces CEO de Astronomer y su Directora de Recursos Humanos, sino que tuvo fuertes consecuencias para ambos personajes, quienes se vieron obligados a renunciar a sus puestos.

¿Kristin Cabot solicita el divorcio?

De acuerdo con información del medio estadounidense, Daily Mail, Kristin Cabot habría solicitado el divorcio a su esposo, Andrew Cabot, casi un mes después del escándalo revelado en el concierto de Coldplay.

Según los documentos judiciales obtenidos por el medio mencionado, Cabot presentó la solicitud de divorcio en Portsmouth, New Hampshire, el pasado 13 de agosto.

El medio también afirma haber hablado con Julia, la segunda esposa de Andrew Cabot, quien confesó que le envió un mensaje de texto a su ex, poco después de que el momento de Kristin en la Kiss Cam se hiciera viral.

Según lo que informó, su respuesta fue: "Su vida no tiene nada que ver conmigo", frase con la que confirmó que se están separando.

Julia también contó que sus teorías le indican que los sentimientos de Andrew no fueron heridos por la dura experiencia, y que probablemente solo se siente avergonzado. También lo describió como "una persona desagradable a la que solo le importa el dinero".

Hasta el momento, Kristin y Andrew Cabot no se han pronunciado con ningún medio al respecto. Asimismo, no se tiene conocimiento de nuevos comentarios sobre el escándalo por parte del exCEO, Andy Byron.

ngmu/aov