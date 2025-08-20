⁠Krispy Kreme tendrá descuentos en docena variada; ¿cómo obtener la promoción?

Este verano, el dulce sabor de las donas de ⁠Krispy Kreme, se hará presente entre las familias mexicanas, pues la popular cadena lanzó una promoción imperdible.

Este codiciado postre tendrá un precio especial en su docena variada, para disfrutar de un dulce momento en familia, antes del regreso a clases al poner esta variedad con el 30% de descuento. A continuación te diremos cómo obtener la promoción.

Krispy Kreme anunció una nueva promoción. Foto: Krispy Kreme

¿Qué días tendrá descuento la docena variada de Krispy Kreme?

La tienda fundada en Charlotte, Carolina del Norte, se encuentra innovando para ofrecer a sus clientes mexicanos, además de sabor, la oportunidad de probar todas sus variedades sin límites.

Por tiempo limitado, los fans de Krispy Kreme podrán disfrutar de un 30% de descuento en la docena variada, este 20 y 21 de agosto. Cabe mencionar, que en esta ocasión el precio promocional será válido en tienda física, pedidos por delivery y a través de la plataforma Uber Eats.

Sin embargo, la promoción no aplicará en sucursales que se encuentran dentro de aeropuertos o tiendas de autoservicio. Para más información, visita el sitio web.

