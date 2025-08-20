Más Información

⁠Krispy Kreme tendrá descuentos en docena variada; ¿cómo obtener la promoción?

⁠Krispy Kreme tendrá descuentos en docena variada; ¿cómo obtener la promoción?

Caeli reta a YosStop a un combate en el ring; ella responde con fuerte mensaje

Caeli reta a YosStop a un combate en el ring; ella responde con fuerte mensaje

Joven motociclista muere tras disparo de policía en CDMX; caso genera polémica en redes sociales

Joven motociclista muere tras disparo de policía en CDMX; caso genera polémica en redes sociales

Brozo y Loret ven “la destrucción del legado de López Obrador” tras polémicas de la 4T; reviven caso de “La Barredora”

Brozo y Loret ven “la destrucción del legado de López Obrador” tras polémicas de la 4T; reviven caso de “La Barredora”

Ana Karen de Los Polinesios narra momentos de terror tras caer rayo durante vuelo a Nueva York; "creí que había muerto"

Ana Karen de Los Polinesios narra momentos de terror tras caer rayo durante vuelo a Nueva York; "creí que había muerto"

Este verano, el dulce sabor de las donas de ⁠, se hará presente entre las familias mexicanas, pues la popular cadena lanzó una promoción imperdible.

Este codiciado postre tendrá un precio especial en su docena variada, para disfrutar de un dulce momento en familia, antes del regreso a clases al poner esta variedad con el 30% de descuento. A continuación te diremos cómo obtener la promoción.

Leer también:

Krispy Kreme anunció una nueva promoción. Foto: Krispy Kreme
Krispy Kreme anunció una nueva promoción. Foto: Krispy Kreme

¿Qué días tendrá descuento la docena variada de Krispy Kreme?

La tienda fundada en Charlotte, Carolina del Norte, se encuentra innovando para ofrecer a sus clientes mexicanos, además de sabor, la oportunidad de probar todas sus variedades sin límites.

Por tiempo limitado, los fans de Krispy Kreme podrán disfrutar de un 30% de descuento en la docena variada, este 20 y 21 de agosto. Cabe mencionar, que en esta ocasión el precio promocional será válido en tienda física, pedidos por delivery y a través de la plataforma Uber Eats.

Sin embargo, la promoción no aplicará en sucursales que se encuentran dentro de aeropuertos o tiendas de autoservicio. Para más información, visita el sitio web.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses