Krispy Kreme lanza donas inspiradas en Halloween 2025: ¿cuándo adquirirlas?

Con motivo de la llegada de la temporada de octubre 2025, la cadena de donas estadounidense "Krispy Kreme" lanzó una serie de donas tematizadas de Halloween y Día de Muertos, inspiradas en algunos personajes típicos de esta época de terror.

Para consentir a sus compradores mexicanos este Halloween, Krispy Kreme anunció su nueva colección de edición limitada, la cual cuenta con tres propuestas innovadoras que buscan mezclar la calidez familiar del Día de Muertos y el terror del Halloween.

Krispy Kreme lanzó una nueva colección de donas para celebrar Halloween. Foto: Instagram

¿Cómo son las donas de Krispy Kreme para Halloween?

Las donas tendrán diseños inspirados en diferentes criaturas mágicas y sobrenaturales, características de esta época de sustos y espantos, mezclando sabor, diversión y tradición en un mismo producto. Entre los personajes que protagonizarán la colección están:

Drácula : con un relleno rojo sabor fresa y un espeluznante glaseado morado, esta dona te sacará un buen susto con su aterradora mirada de azúcar y sus colmillos de mermelada.

: con un relleno rojo sabor fresa y un espeluznante glaseado morado, esta dona te sacará un buen susto con su aterradora mirada de azúcar y sus colmillos de mermelada. Catrina : con sabor a pan de muerto, delicioso relleno cremoso de chocolate "Carlos V" y glaseado blanco, esta dona promete ser una montaña rusa de sabores.

: con sabor a pan de muerto, delicioso relleno cremoso de chocolate "Carlos V" y glaseado blanco, esta dona promete ser una montaña rusa de sabores. Calabaza de Halloween: dona rellena de crema pastelera y cubierta con glaseado naranja, negro y verde.

¿Cuándo se podrán comprar estas donas?

Las donas estarán disponibles a partir de este viernes 10 de octubre y hasta el próximo domingo 2 de noviembre del 2025 en todas las sucursales del territorio mexicano. Y también mediante aplicaciones de entrega a domicilio, como Uber Eats, Didi y la misma plataforma de Krispy Kreme.

Esta colección de Halloween tendrá un costo de 420 pesos por docena, mientras que la media docena tendrá un precio de 269 pesos. Además, también se podrá adquirir a través de un combo especial, llamado "3pack Halloween", con un costo de 133 pesos por 3 donas.

Además, para celebrar esta temporada de otoño 2025, la compañía sacará a la venta nuevos sabores de sus donas clásicas, con diferentes toppings y gaseados: clásica bañada con miel de maple, clásica sabor pastelillo "Pumpkin Spice" y clásica glaseada de mocha.

