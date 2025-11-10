Kris Jenner sorprende en su fiesta luciendo más joven que nunca a sus 70 años

La noche del pasado sábado 8 de noviembre, Kris Jenner, cabeza principal de la familia Kardashian celebró sus 70 años con una lujosa y elegante fiesta de cumpleaños con temática James Bond, en la mansión del empresario Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez en Beverly Hills en Los Ángeles, California.

Además de sus hijas Kim, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie, a la fiesta asistieron grandes celebridades del mundo del espectáculo de Hollywood, entre los invitados, destacaron Mariah Carey, Adele, Justin y Hailey Bieber, Paris Hilton, Snoop Dogg, Tyler Perry, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Vin Diesel, Oprah Winfrey y el príncipe Harry y Meghan Markle.

El exquisito festejo no estuvo exento de controversia, pues de acuerdo con algunos medios estadounidenses, la policía irrumpió a mitad de la velada debido a la "música alta y los disturbios", luego de que varios vecinos levantaron quejas por el ruido.

Lee también: ¿De qué trató el episodio 3 de It: Welcome to Derry? Conoce algunas curiosidades de la serie

Kris Jenner celebró su cumpleaños 70 con un espectacular vestido rojo lleno de brillo, fiel a su estilo elegante y glamuroso.

¿Cómo se veía Kris Jenner en su fiesta de cumpleaños?

La también empresaria compartió algunas fotografías de su atuendo de cumpleaños, el cual consistía en un vestido rojo largo de alta costura con hombros descubiertos de la marca Givenchy en colaboración con Alexander McQueen, de la colección otoño/invierto del año 2002, así como unos guantes negros largos que complementaban el glamoroso atuendo.

Un look que sin duda recordó a la vieja escena del estrellato en Hollywood, en donde lo clásico y la elegancia predominaban, tal como una producción a blanco y negro del enigmático agente secreto. El outfit fue complementado con una brillante pulsera de la marca Bvlgari y un anillo de Van Cleef & Arpels, firmado por la diseñadora Lorraine Schwartz.

En las imágenes compartidas por la celebridad, se puede ver una puesta en escena digna de una película de espías, con cortinas, manteles y alfombras rojas adornando el espacio, rosas rojas y un elegante candelabro de cristal colgando del centro del salón principal, dándole al lugar un ambiente retro, basado en los antiguos casinos londinenses.

Lee también: Expo juguetes CDMX 2025: ¿cuándo y dónde será?

what fountain is she drinking from pic.twitter.com/qHxYwn4d8V — recipefordisaster #HFIA out NOW (@recipe4disastrr) November 10, 2025

Según medios locales, como el portal TMZ, el evento fue organizado por Mindy Weiss, reconocida organizadora de fiestas. Asimismo, el encargado de amenizar el festejo con canciones pegadizas y melancólicas fue Bruno Mars.

No obstante, lo que realmente sorprendió a sus seguidores, fue su aspecto físico, pues a pesar de estar cumpliendo 70 años, lucía más joven que nunca, con una energía jovial y un entusiasmo inagotable. El medio español "AS" reveló que recientemente la empresaria se había sometido a un nuevo lifting facial, a cargo del reconocido cirujano Steven Levine. "¿De qué fuente está bebiendo?", "¡Imposible que tenga 70 años!", comentan sus seguidores.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm