Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿qué es el cuestionario de salida?; conoce el paso clave para cerrar la capacitación

Al completar los 12 meses de capacitación en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, existe un trámite obligatorio que debe completarse, se trata del el cuestionario de salida y a continuación te diremos de qué se trata.

Este cuestionario es muy importante, ya que forma parte del cierre formal del proceso de capacitación y través de este instrumento se registran diferentes aspectos que permiten conocer el impacto de la capacitación recibida durante el año de formación de cada beneficiario en su centro de trabajo.

Cabe mencionar que Jóvenes Construyendo el Futuro va dirigido a personas entre 19 y 29 años que no se encuentran estudiando, ni cuentan con un trabajo y brinda la oportunidad de obtener experiencia profesional en uno de los centros de trabajo afiliados donde obtienen un apoyo mensual de $9,583 pesos.

Una vez que se recibe el pago número once del apoyo económico de la iniciativa impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se hace llegar una notificación del cuestionario por medio de la plataforma digital del programa y el aprendiz cuenta con tres días hábiles para responder.

¿Qué pasa si no cumplo con el cuestionario de salida?

Si no se completa en ese periodo, el caso pasa a una revisión administrativa, donde se otorgan cinco días hábiles para realizar el llenado y poder recibir el último pago del programa.

El llenado oportuno del cuestionario, forma parte de las obligaciones de los aprendices, ya que permite mantener la continuidad del proceso y garantizar la obtención de información completa para evaluar y mejorar las condiciones de los Programas para el Bienestar.

