“Torneo de ajedrez, danza contemporánea” es un proyecto de La Infinita Compañía, dirigida por Rodrigo González y Raúl Tamez, que se presenta hasta el 24 de mayo en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

La pieza, basada en el reto intelectual del ajedrez, incluye paralelamente torneos de ajedrez rápido —realizados los mismos días de las funciones— en los que puede participar el público, con el objetivo de subrayar el carácter multidisciplinario del proyecto.

Los torneos cuentan con una bolsa de hasta 20 mil pesos en premios por jornada y son supervisados por el árbitro internacional José Martínez (FIDE / FENAMAC).

Crédito de fotos: Cortesía La Infinita Compañía

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El proyecto cuenta con el apoyo de las empresas Liverpool e IHG Hotels & Resorts.

La coreografía está a cargo de González y Tamez; la escenografía es de Mario Marín; la iluminación, de Aurelio Palomino, y la música original, de Edwin Tovar.

Las funciones se realizan sábado y domingo a las 18:00 horas.

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