Joven revela extraño cargo en la cuenta de los restaurantes en los Estados Unidos post pandemia

La pandemia azotó a todo el mundo porque la llegada del COVID impactó en la vida de millones de personas, muchas fallecieron a causa del virus. Incluso, se cambiaron hábitos y muchas personas, al día de hoy siguen implementando cuidados sanitarios temerosas de cualquier contagio.

Pero una situación más que curiosa fue contada por una joven en Tik Tok luego de ir a cenar con una amiga a un restaurante en Los Ángeles. Al pedir la cuenta, se encontraron con un curioso cargo que les llamó la atención. “Me acaba de pasar lo más raro. Hace frío y llueve en Los Ángeles, así que mi mejor amiga y yo decidimos salir a cenar. Vamos a uno de mis restaurantes favoritos”, empezó diciendo.

Camarero. Fuente: Pixabay.

“Esta es la Osteria La Buca. Es un restaurante italiano aquí en Los Ángeles y he estado varias veces. Disfrutamos nuestra comida. Recibimos la cuenta, pagamos la cuenta, y al firmar la propina y más cosas, nos damos cuenta de algo”, añadió la joven en Tik Tok. Mostró la imagen del recibo de su cuenta y se observa que hay un cargo de 5 dólares denominado “salud del empleado”.

Por ese motivo recurrió a Tik Tok para compartir con otros usuarios para saber si a alguien le había pasado lo mismo. “¿Ves eso, un cargo del 5 por ciento por la salud de los empleados? Mi pensamiento inmediato fue: ‘¿Qué es la salud de los empleados? ¿Qué significa eso?’ Analizamos un par de opciones y dije: ‘¿Sabes qué? Solo voy a preguntar’”, compartió.

“Entonces, mientras salíamos, me acerco a la anfitriona y le digo: ‘Oye, pregunta rápida, solo curiosidad. Vi que nos cobraron 5 dólares a cada uno, no el total de la mesa, a cada uno, a los dos, por la salud de los empleados y solo tuve que preguntar, ¿qué es eso? Y ella dice en Tik Tok: ‘Oh, esa es nuestra atención médica’ y mi reacción fue: ‘¿Tu atención médica?’ Y ella dice: ‘Sí, nuestra atención médica’”, comentó. Con muchas dudas, abrió las preguntas a los usuarios y desató opiniones divididas. Muchos consideraron injusto el pago porque entienden que es responsabilidad del dueño del local, incluso varios dijeron que no tenían seguro, y que no iban a pagar el de los empleados.