Joven perdió su zapatilla en un vuelo y la respuesta de la aerolínea se viralizó al instante

Twitter es una red social donde a menudo conocemos historias que se transforman automáticamente en virales debido a la contundencia del mensaje, que suele causar las risas y las sorpresas de todos los usuarios.

En las últimas horas fue una usuario de esta red social quien causó la carcajada e incredulidad del todo con su historia, ya que la muchacha, de nombre Josefina Ortega, sorprendió a todos con su publicación.

El pedido de la joven sorprendió a todos y cada uno de los usuarios, ya que estaba destinada a una persona que había compartido un vuelo con ella desde Madrid rumbo a Buenos Aires.

La foto que compartió Josefina Ortega en Twitter. Fuente: Twitter @jochiortega

El tuit que ha provocado risas en Internet

En los últimos días el pedido de una usuaria de Twitter, de nombre @jochiortega sorprendió a todos: “Si viajaste con Air Europa en el vuelo UX 041 de Madrid a Ezeiza el 11/06 y te llevaste una zapatilla Adidas deportiva pie derecho, yo tengo la tuya marca Puma”, tuiteó Josefina, una joven oriunda de Mar del Plata, Argentina.

SI VIAJASTE CON AIREUROPA EN EL VUELO UX041 MAD-EZE 11/06 Y TE LLEVASTE UNA ZAPATILLA ADIDAS DEPORTIVA DEL PIE DERECHO, YO TENGO LA TUYA MARCA PUMA — jo (@jochiortega) June 12, 2023

“Por favor retuiteen para recuperar mi zapatilla, me puse la de otra persona por error y me acabo de dar cuenta que ando con dos zapatillas distintas”, escribió entre la risa y la desesperación.

Tal como se puede apreciar en las imágenes, esta muchacha sorprende al lucir dos marcas distintas que comparten prácticamente el mismo diseño y color: las dos son deportivas de lona negra, cordones negros y suela blanca. Medían exactamente lo mismo y a simple vista parecen idénticas.

“Literalmente son el mismo número! 8 de USA, se sienten iguales al caminar”, explicó Ortega ante los comentarios de los sorprendidos internautas.

ajajaj si, literalmente el mismo numero! 8 de USA, se sienten iguales al caminar pic.twitter.com/g9ToVgReUu — jo (@jochiortega) June 13, 2023

Por su parte, el Servicio de Atención al Cliente de Air Europa entró en acción y emitió un desopilante comentario al enterarse del asunto: “¿Usted me está hablando seriamente? Se está comunicando al departamento de equipajes de una línea aérea. ¿Es seria esta información que brinda?“, le respondió uno de los operadores vía mail ante la incredulidad de lo que estaba leyendo. Y agregó: “No deseo ofender a nadie pero cuesta creer lo que está manifestando de haberse puesto una zapatilla de otra marca y de otro pasajero”.

Lamentablemente, tras más de dos días del reclamo, no ha habido novedades del caso: “Creo que la persona que se la llevó no usa redes sociales porque ya se tendría que haber enterado”, resaltó Josefina, quien además agregó: “Si no aparece mi zapatilla, que es la Adidas, espero que la empresa o alguna casa de deportes me mande un par después de toda la publicidad gratuita que está recibiendo”, concluyó la joven.