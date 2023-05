Joven filipino descubre su gran talento al coser un vestido para la graduación de su hermana porque no tenía dinero

Los hermanos, entre ellos, suelen tener gestos de amor que no conocen dimensiones ni sacrificios. Una historia en Filipinas se hizo viral por la dedicación de un joven para con su hermana que consistió en el diseño de un vestido para su graduación. Desde el boceto al resultado final, hay muchas imágenes sobre cómo fue el paso a paso.

Maverick Francisco Oyao, un estudiante universitario de la ciudad de Zamboanga, hizo todo lo posible para hacer feliz a su hermana, Lu Asey, después de enterarse de que sus padres no iban a poder pagarle un vestido de gala para su graduación junior y senior.

Decidido a que su hermana tuviera el día más feliz de su vida, se encargó de diseñar y coser un elaborado vestido de fiesta de invierno desde cero. Documentó el proceso en Facebook y el gesto enterneció a todos.

Vestido. Fuente: Facebook melvinmaverick.oyao

El hermano de la joven admitió que inicialmente tenía dudas sobre si realmente estaba preparado para el desafío. "La historia no contada de un amoroso [hermano mayor]", escribió en Facebook. "No esperaba que pudiera hacer esto a tiempo. Incluso dudé de mí mismo si puedo hacer esto o no porque el concepto es diferente a lo que ya se está haciendo. Pero Dios es muy bueno. Él no me abandonó", agregó el joven.

Según relató el joven en Facebook, pudo recopilar suficiente información de Internet. "Exploro en YouTube y en Google diferentes tipos de vestidos de gala, especialmente la colección de primavera y verano de Michael Cinco, y empiezo a conceptualizar", comentó.

Luego esbozó su propio diseño y se decidió por el azul y el blanco como colores, ya que el tema de la noche de graduación era el baile de invierno. Con la ayuda de su madre, Maverick, quien está estudiando para obtener una licenciatura en artes y cultura, cosió lentamente el atuendo pieza por pieza.

Vestido. Fuente: Facebook melvinmaverick.oyao

El diseño que puede verse en Facebook consiste en una falda con una tela azul real y colocó cintas de raso blanco en un diseño entrecruzado. Para acentuar aún más la belleza de la falda, colocó flores de plástico blanco con cuentas de cristal en un patrón disperso. En la parte superior pintó a mano un degradado que combinaba a la perfección con la falda. Agregó mangas de mariposa dramáticas que parecen pertenecer a una película de Disney.

“Hice muy bien mi parte como tu hermano solidario y nunca me cansaré de apoyarte, esa es la promesa que te hizo tu hermano”, escribió Maverick, dirigiéndose a su hermana.