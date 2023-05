TikTok: Mujer descubre engaño de su novio gracias a un inesperado detalle

Estamos acostumbrados a encontrar en las redes sociales historias de amor, de superación, y de muchos momentos felices, pero no podemos negar que las historias de cómo se descubrieron infidelidades también abundan en las redes.

Recientemente una joven compartió en su cuenta de TikTok cómo se enteró que su novio le era infiel.

¿Cómo lo descubrió?

La usuaria @corita004 relató en TikTok que su novio le era infiel, y pasó a contar cómo lo descubrió. Todo comenzó un día en el que hacía mucho frío y ella no tenía ningún abrigo a mano.

Entonces la joven le pidió su buzo al novio y cuando metió las manos en los bolsillos del abrigo encontró un papel. “Ay Dios, los hombres son tan b...”, acotó antes de explicar qué era lo que había encontrado.

El papel era un ticket o boleto de avión. Corita se encuentra actualmente en los Estados Unidos (específicamente en Seattle) trabajando como Au Pair, y este novio o “chongo” como le dice ella (novio que no es novio) es de esta ciudad norteamericana.

El ticket de avión tenía fecha de la semana pasada. ‘Corita’ contó que supuestamente él había viajado por trabajo a Australia. Sin embargo, el pasaje era de una aerolínea que sólo hace viajes locales.

El vuelo tenía destino a la ciudad de Orlando, partiendo desde Seattle. “Hay que ser más inteligente, usá el cerebro”, dijo indignada. “Pero bueno, calladita, calladita... un as bajo la manga”, agregó. La publicación tuvo casi 150 mil reproducciones y más de 6.500 ‘me gusta’.

“Pero no es tu novio, si no tienen exclusividad ni ningún vínculo, ¿qué más da? Tú puedes hacer lo mismo”, dijo una usuaria en TikTok. “Chau buzo, no vuelve”, acotó un joven, a lo que Corita respondió: “Pes-ta-ñeas-te”. “Me mata toda la gente diciendo ‘no son nada’, así estamos, en cualquier vínculo debe haber responsabilidad afectiva, honestidad y respeto”, acotó otra joven en las respuestas al video.