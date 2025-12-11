Influencer Jair Sánchez propone a Sheinbaum “esterilizar” a personas de bajos recursos y genera polémica en TikTok

La polémica en torno a Jair Sánchez se convirtió en uno de los temas más comentados del día después de que un clip del creador de contenido circulara masivamente en plataformas como X y TikTok.

El video lo muestra haciendo un comentario que muchos calificaron como ofensivo, discriminatorio y clasista. La discusión creció con rapidez, exhibiendo una confrontación entre quienes defienden el humor negro y quienes consideran que el comentario cruzó una línea ética.

Foto: Captura de pantalla en TikTok e Instagram

Lee también: La Granja VIP: los mejores memes que dejó la novena Asamblea de nominación

La frase que encendió la discusión nacional

En el fragmento viral, Jair Sánchez aparece durante una dinámica de cocina y entrevista en la que, entre risas, lanza una idea provocadora. “Quiero hablarle muy seriamente a Claudia Sheinbaum, Claudia, deberías esterilizar a la gente. Llega un día en la calle y les preguntas cuánto dinero hay en tu cartera. Si tienen menos de 100 pesos, esterilízalos”, expresó el influencer.

La creadora conocida como La Tía Sandra retomó el fragmento y lo difundió en sus plataformas, lo que amplificó el alcance del video y lo llevó a miles de usuarios que no conocían el contexto original. A partir de ese momento, la conversación comenzó a dividirse entre quienes asumieron que se trataba de una exageración propia de su estilo humorístico y quienes consideraron que la declaración reforzaba estigmas hacia las personas de bajos recursos.

¿Quién es Jair Sánchez y por qué la controversia va más allá del humor?

Jair Sánchez, tiene 24 años de edad, se empezó a viralizar en la época de pandemia y ahora cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram, se ha consolidado como un creador de contenido basado en sketches, parodias y observaciones irónicas de la vida cotidiana. También participa en el programa “Guácala Qué Rico”, donde combina situaciones absurdas con humor ácido. Su estilo irreverente ha atraído a un público amplio, aunque también lo ha colocado en el centro de controversias cuando un comentario resulta ambiguo o toca temas sensibles.

Usuarios coincidieron en que la polémica trasciende el chiste. Señalan que frases como la del influencer pueden normalizar expresiones de desprecio hacia la pobreza, reforzar jerarquías sociales y reproducir ideas asociadas con lógicas eugenésicas.

Lo preocupante es que este tipo de planteamientos no son meramente hipotéticos. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado casos reales de esterilizaciones forzadas en América Latina, especialmente en poblaciones vulnerables.

En Perú, durante la década de los 90, más de 200 mil mujeres indígenas y campesinas habrían sido sometidas a procedimientos sin su consentimiento o bajo coacción, un antecedente que evidencia la gravedad de este tipo de discursos.

@alan.velazquezel12 No veo fallas en su lógica y ya no hay que romantizar el procrear hijos y funeme pero apoyo total a esta propuesta, me da más coraje ver niños y niñas trabajando en los semáforos, con climas extremadamente malos y muchas veces explotados por su madre o padre. #JairSanchez ♬ sonido original - Alan Velazquez

El caso Jair Sánchez demuestra que la línea entre humor y ofensa es cada vez más delgada en redes sociales. La conversación continúa extendiéndose, no solo sobre su comentario, sino sobre la responsabilidad de las figuras públicas y el impacto social de sus palabras.

En un entorno digital donde el algoritmo amplifica lo polémico, el contexto se vuelve indispensable y cada declaración puede adquirir dimensiones inesperadas.

También te interesará:

Bad Bunny en CDMX: ¿cómo es la casita, escenario que utilizará el puertorriqueño en sus conciertos en el Estadio GNP?

Pico de lluvia de meteoros Gemídas, Superluna Fría y otro eventos astronómicos de diciembre 2025

¿Por qué las nochebuenas pueden poner en riesgo a tu gato?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov