INAPAM y Suburbia ofrecen descuentos desde 300 pesos para adultos mayores

Los adultos mayores en México cuentan con una herramienta que les abre las puertas a múltiples descuentos: la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Recientemente, Suburbia confirmó su participación en el programa de beneficios, otorgando rebajas que van desde los 300 pesos en distintas compras.

Esta medida busca aliviar el gasto cotidiano de millones de beneficiarios y fomentar la inclusión de este sector de la población en la vida económica del país.

¿Qué descuentos ofrece Suburbia a los adultos mayores con INAPAM?

De acuerdo con la información oficial, Suburbia brinda a los titulares de la credencial INAPAM descuentos de 300 pesos en determinadas compras y promociones en productos seleccionados. Estas rebajas aplican en artículos de moda, calzado y accesorios, lo que convierte a la tienda en una opción atractiva para quienes buscan renovar su guardarropa a precios más accesibles.

¿Cómo pueden aprovechar los beneficiarios estas promociones?

El procedimiento es sencillo. Al momento de pagar en caja, el adulto mayor debe presentar su credencial vigente del INAPAM. Con ello, el descuento se aplica de manera automática según las condiciones de la promoción activa. Además, la tarjeta no solo es válida en Suburbia: funciona en miles de comercios y servicios en todo el país, incluyendo farmacias, transporte, restaurantes y tiendas de autoservicio.

El acuerdo entre Suburbia e INAPAM se suma a una estrategia nacional que busca reconocer la importancia de los adultos mayores en la economía mexicana. Según datos del instituto, más de 12 millones de personas cuentan con esta credencial y disfrutan de beneficios que van desde salud y cultura hasta alimentación y vestido.

Impacto en la vida cotidiana

Para muchos beneficiarios, estos descuentos representan un apoyo directo en su economía personal. En un contexto de inflación y aumento en el costo de la vida, cada peso ahorrado significa una oportunidad de mantener un nivel de vida más digno. El programa también contribuye a visibilizar la relevancia social y económica de este grupo, que continúa siendo un motor activo en la comunidad.

