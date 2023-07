“Hotel California”, la canción que inmortalizó a The Eagles y por la que demandó a hotel en México

“Hotel California” es sin duda uno de los clásicos del rock y de la banda estadounidense The Eagles, cuyo cantante y cofundador, Randy Meisner murió el pasado 26 de julio a los 77 años, anunció la banda en su sitio oficial.

Pero no sólo se trata de un tema musical, The Eagles lanzó un disco homónimo en diciembre de 1976 con el que ganó un Premio Grammy.

La fama de la canción llegó a tal grado que la banda incluso demandó a un hotel de Baja California, México, que llevaba el mismo nombre y al que acusó de hacer creer a sus clientes que se trataba del lugar que inspiró la canción.

Si bien la demanda fue retirada, lo cierto es que la canción se volvió en un clásico por el solo de guitarra eléctrica que interpretan Don Felder y Joe Walsh.

FOTO: http://hotelcaliforniabaja.com

Pese a la polémica que se generó, el hotel que aparece en la portada del álbum de 1976 corresponde al Beverly Hills Hotel, que es conocido como Pink Palace, y se ubica en Los Ángeles California.

Fue el propio Randy Meisner quien contribuyó con su talento en los álbumes Hotel California, Eagles y One of these Nights, por lo que, de acuerdo con CNN.

¿Cuál es la historia detrás de la canción Hotel California?

Aunque los mitos que rodean el tema musical son varios, lo cierto es que el tema surgió cuando Don Felder practicaba guitarra en su casa y compuso los acordes de guitarra y la melodía de la canción.

La música pasó a Don Henley y Glenn Frey, quienes escribieron la letra de la canción, aunque ésta también pasó por Joe Walsh y Randy Meisner logrando una pieza de seis minutos y medio de duración cuyo solo de guitarra es característico.

Foto: Reuters

De acuerdo con la BBC, la letra evoca el cansancio de un viajero que se ve atraído por un lugar hermoso, pero con “personajes grotescos” y se ha convertido más en una pieza de culto que en un tema con un significado especial escondido entre líneas.

El éxito de la canción "Hotel California" fue tal que en 1977 llegó a la cima del Billboard Hot 100, y en 2009 la canción fue certificada Platino por la venda de un millón de descargas digitales.

El tema musical que tiene un lugar en el Salón de la Fama del Rock es considerado entre los 100 mejores solos de guitarra.

