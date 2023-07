Muere Randy Meisner, cantante de la legendaria banda Eagles

A través de un comunicado que se publicó en su sitio oficial, la legendaria banda de rock, Eagles, anunció el fallecimiento de Randy Meisner, bajista, cantante y fundador de la agrupación, a los 77 años de edad.

Además de lamentar su partida, los músicos explicaron que Meinser perdió la vida este pasado 26 de julio debido a complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cual padecía desde hace ya algún tiempo.

Asimismo destacaron la importancia de Randy, no sólo dentro del grupo, sino en el mundo de la música: "Como bajista original del grupo pionero de country-rock, Poco, Randy estuvo al frente de la revolución musical que comenzó en Los Ángeles, a fines de la década de 1960", escribieron.

En el texto, los demás miembros recordaron al exbajista como “una parte integral de los Eagles. Su rango vocal fue asombroso, como es evidente en su balada característica, 'Take It to the Limit'”, agregaron

Junto con Glenn Frey , Don Henley y Bernie Leadon ; Randy fue incluido en el Salón de la fama del rock en 1998.





Meisner fue coautor del éxito 'Take It to the Limit', uno de los más grandes éxitos de la banda. Foto: Sitio oficial Eagles





Hasta el momento se desconoce cuándo se llevarán a cabo los funerales del icónico cantante, ya que la banda solo señaló que "están pendientes".

Cabe destacar que actualmente la agrupación se encontraba en medio de una gira con la que se despedirían de los escenarios y tenían fechas programadas hasta el próximo mes de noviembre.









¿Quién era Randy Meisner?

Randy Herman Meisner, nació el 8 de marzo de 1946 en Nebraska, fue cantante, guitarrista, bajista y compositor, reconocido mundialmente por haber sido uno de los miembros fundadores de la legendaria banda de rock Eagles, con la cual alcanzó la fama internacional.

Aunque su papel principal era tocar el bajo, Meinser también fue coautor y el intérprete del tema ‘Take It to the Limit’, uno de los grandes éxitos de la agrupación.

La carrera musical de Meisner comenzó con Stone Canyon Band como vocalista y bajista. Más tarde se unió a Poco y en 1971 formó Eagles. con los miembros originales de la banda, Glenn Frey, Don Henley y Bernie Leadon.

En 1977 abandonó el grupo y fue reemplazado por Timothy B. Schmit. Según declaraciones de ese entonces, Randy culpó al agotamiento de su salida, pero medios internacionales como The Hollywood Reporter, aseguran que en realidad no se llevaba bien con sus compañeros.





