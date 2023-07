Rosalía y Valeria Duque, la modelo con la que relacionan a Rauw Alejandro, rompen el silencio

El rompimiento entre Rauw Alejandro y Rosalía ha dejado muy mal parado al cantante, pues las versiones de una supuesta infidelidad lo persiguen, y señalan a la modelo Valeria Duque como "la tercera en discordia" en esta historia de amor que desde antier se ha tornado como una más de desamor y supuesto engaño, dichas versiones tomaron fuerza cuando circuló un video de la cantante llorando al interpretar el tema "Beso", canción que compuso con Rauw.

Desde la noche de ayer, el artista , a través de un comunicado en sus redes, negó las versiones de infidelidad, aseguró que desde hace meses él y Rosi ya no están juntos, sin embargo, daba la cara porque no estaba de acuerdo que que lo que maneja como causa del tuene con Rosalía era mentira, y que alegaciones públicas erróneas destruyeran la historia de amor que tuvo con su ex: "no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir".

La pareja llevaba tres años de relación y estaban comprometidos, ambos hablaron recientemente de los detalles de su boda.

Rosalía y Valeria Duque rompen el silencio

En medio de la sorpresa por el truene de Rauw Alejandro y Rosalía, la versión de una supuesta infidelidad del cantante, con la modelo colombiana Valeria Duque se hizo viral, se dijo que Duque, como fan de Rauw, asistió al concierto que ofreció el cantante en México, y fue entonces, cuando supuestamente se habría dado el engaño, sin embargo, la modelo de 31 años, periodista, influencer y recordada por su participación en "Desafío 2018: Súper Humanos" aseguró que dichas versiones son completamente falsas, y lamentó la falta de escrúpulos por parte de la gente.

"Hoy decido escribir por si puedo generar algo de consciencia pues nos falta evolucionar mucho como sociedad. Tantas cosas importantes que pasan en el mundo, tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás por este medio y, en cambio, veo lo fácil que es destruir y atacar difundiendo información engañosa y malintencionada", se lee en el inicio del comunicado.

Sin mencionar los nombres de los cantantes, dejó claro que ella no tiene nada de que ver con dicha relación ni con el rompimiento de ésta: "Nunca antes estuve involucrada en una situación así. Todo lo que se está diciendo sobre mí es FALSO. No tengo ninguna relación con la persona que me están vinculando. Soy víctima de acusaciones falsas para crear una narrativa mediática que pueda destruir reputaciones de varias personas", aclaró.

Valeria Duque hizo un llamado a no creer todo lo que se lee en las redes sociales, pues en Twitter se viralizó un hilo que explicaba la supuesta relación sentimental entre Rauw y Valeria.

Finalmente, hace unos minutos, Rosalía también rompió el silencio sobre las versiones de infidelidad por parte del cantante, y negó que esto fuera verdad, es más, halagó a su expareja y pidió respeto por el difícil momento por el que están pasando.