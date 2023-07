Rauw Alejandro confirma truene con Rosalía, pero niega infidelidad

La historia de amor entre Rosalía y Rauw Alejandro no tuvo un final feliz, la pareja se comprometió en marzo de este año, pero tan sólo cuatro meses después las versiones de un posible rompimiento comenzaron a acaparar los titulares.

De acuerdo con la revista People, medio que dio a conocer la ruptura hace apenas unas horas, la pareja habría decidido terminar su relación de mutuo acuerdo y en completa privacidad; sin embargo, los rumores de que señalaban al intérprete de "Te felicito" como el culpable de la separación no tardaron en aparecer y se dijo que éste le habría sido infiel a la española con una modelo de nombre Valeria Duque.

Ahora, es el propio puertorriqueño quien rompió el silencio y a través de las rede sociales compartió un comunicado en el que no sólo confirma el truene con la cantante, también deja en claro que no hubo ninguna tercera en discordia.

Aunque Rauw comenzó su mensaje diciendo que jamás imaginó que tendría que dar explicaciones sobre su vida privada; señaló que la separación no es reciente y que desde hace varios meses atrás ya no se encuentran juntos: "Jamás me vi en la posición de si quiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí. Si, hace unos meses atrás Rosie y yo terminamos nuestro compromiso", se puede leer en el texto.









Asimismo, fue tajante al negar que haya existido algún tipo de infidelidad de por medio, aunque tampoco ahondó en los motivos que tuvieron para decidir no casarse: "Existen miles d emotivos que pueden causar una ruptura, en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", agregó.

El artista explicó que se está tomando un tiempo para asimilar este duro golpe, pero que si decidió hablar al respecto fue por el cariño y el respeto que le tiene a su expareja y porque no podía permitir que arruinaran la historia de amor mas bella que ha vivido hasta ahora: "Han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella y a todo lo que vivimos no podía quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia de amor más real que Dios me ha permitido vivir".

Después de casi cuatro años de relación la pareja rompió su compromiso. Foto: Instagram





Raúl, nombre real del famoso, terminó su mensaje agradeciendo el apoyo y el amor que ha recibido por parte de sus fans y agregó que por ahora no hablará más del tema.

Cabe destacar que Rosalía, por su parte, no ha hecho ningún tipo de declaración, sin embargo, la prensa internacional la captó durante su viaje a Francia, donde, aseguraron, se le podía ver con un semblante bastante triste.

Rauw y Rosalía comenzaron su relación en 2019, luego de que ambos coincidieran en una premiación en Las Vegas, desde entonces se volvieron inseparables a tal grado de que colaboraron juntos en el EP "RR" que más que música era una declaración de amor, pero no todo dura para siempre y en plenos preparativos de boda, la pareja se separó causando la tristeza entre sus fans quienes, incluso, aseguran han dejado de creer en el amor.





En varias ocasiones compartieron el escenario para hacer al público parte de su historia de amor. Foto: Especial





