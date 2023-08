Hospitalizan de emergencia a Yeri Mua: ¿qué le pasó a la influencer?

Yeri Mua se encuentra atravesando por momentos complicados en su vida. La influencer ingresó al hospital dos veces en menos de 24 horas, lo cual despertó la preocupación de su comunidad de seguidores.

Yeri Mua es una de las influencers más virales de internet. Foto: Facebook Yeri MUA

¿Cuál es el estado de salud de Yeri Mua?

Fue el pasado 15 de agosto en que la “Bratz jarocha” informó que había acudido a recibir atención médica, donde le realizaron diversos estudios. Al cabo de unas horas, indicó que ya se encontraba bien y retomaría sus actividades.

Cruz Varela se alistó para ir a la Universidad, pero tuvo una recaída, razón por la que volvió a suspender sus actividades. “Me tuve que ir, no pude estar ni 15 minutos, me empecé a sentir súper mal”, señaló por medio de Insta Stories.

Yeri Mua. Foto: Instagram

La veracruzana mantuvo informados a sus seguidores en todo momento y pidió poner como prioridad la salud antes que cualquier otra cosa.

Yeri Mua también informó que se encontraba con una dieta y suero dentro del nosocomio. “Lo único que tengo ahorita es dolor de cabeza”, explicó.

Sin revelar el diagnóstico que le dieron los médicos, aseguró que más adelante confesará a sus seguidores qué fue lo que detonó su recaída.

Yeri Mua. Foto: Instagram

“Espero recuperarme, sentirme mejor (...) Ahorita lo importante es mi salud y recuperarme porque no puedo hacer nada. No puedo ir a Pole Dance y otras cosas que me importan mucho. Estaba muy emocionada por ir a la Uni”, lamentó.

¿Qué carrera estudia Yeri Mua en la Universidad?

Durante las últimas semanas, Yeri Cruz Varela había compartido con sus fans la decisión de comenzar a estudiar en la Universidad. “Pronto me van a decir licenciada, la licenciada se cayó el otro día en el antro, la licenciada se mío, la licenciada se ma**”, bromeó por medio de Instagram.

Aunque no reveló la carrera que eligió, anteriormente había expresado su deseo por estudiar cinematografía, lenguas extranjeras o mercadotecnia. Sin embargo, sus clases fueron interrumpidas por complicaciones de salud.





