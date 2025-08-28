Hija de Kim Kardashian genera controversia por look; lo califican de "inapropiado"

Más Información
Kim Kardashian vuelve a ser motivo de polémica y esta vez no se trata de ella, sino de su hija North West, de 12 años.
En las redes sociales circulan imágenes que generaron polémica de la hija mayor de Kim Kardashian, North West, quien apareció con un vestido corto, botas de tacón y completamente maquillada.
La socialité y su hija fueron vistas dirigiéndose al restaurante Pierluigi en Roma, Italia, después de disfrutar de unas vacaciones.
Hija de Kim Kardashian genera controversia por look "inapropiado"
Esto generó opiniones encontradas entre los internautas ya que muchos encontraron este tipo de ropa no apropiada para una niña de 12 años y catalogaron el look como “demasiado adulto” o “inapropiado”.
Por otro lado, defensores de la familia Kardashian aseguran que es una expresión de creatividad y estilo personal apoyado por su madre, y que como tal la moda no tiene edad ni deben juzgar la forma de vestir de una menor.
Aunque muchas personas afirman que este tipo de vida pública es lo que la hace querer tener una apariencia lujosa y una mayor estética física debido a la fama de su familia, también argumentan que podría afectar su desarrollo psicológico y la percepción que los niños tienen sobre su infancia.
