Exhiben a Rey Grupero insultando a policía de CDMX; influencer acusa a oficial de querer "bajarle billetes"

Luis Alberto Ordaz, conocido como Rey Grupero, es una figura pública que suele compartir contenido en redes sociales, desde bromas pesadas en su canal de YouTube hasta videos breves con su familia en TikTok.

Rey Grupero volvió a ser tendencia, luego de insultar a un policía en calles de la Ciudad de México.

Por medio de un video difundido por el periodista Carlos Jiménez y compartido en Telediario, se ve al tiktoker discutiendo con un policía de la Secretaría de la Secretaría Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

▶️ ¡Se puso loco! El 'Rey Grupero', influencer, se puso agresivo luego de un incidente vial en la Álvaro Obregón, CdMx; autoridades lo pararon por manejar presuntamente sin licencia.



📺 Sigue informado con Carlos Jiménez (@c4jimenez) en #C4EnAlerta pic.twitter.com/aokaXzgxTS — @telediario (@telediario) August 28, 2025

Rey Grupero insulta a Policia de CDMX

Después de que un oficial le pidiera detenerse a Rey Grupero por usar el teléfono mientras manejaba, el influencer comenzó a subir el tono de voz.

De acuerdo con información compartida por el periodista, el oficial le iba a quitar la placa del automóvil a Rey Grupero, pues su pareja, quien conducía el vehículo, no contaba con licencia y su tarjeta de circulación estaba vencida desde hace tres años.

Lo anterior provocó la molestia de la figura pública que comenzó a comentar “me mandas a la ver**, pend***, ve lo que estás haciendo […] esto es un abuso de autoridad, no te lo voy a permitir, esto es un abuso de autoridad”, se escucha decir al creador de contenido, mientras su pareja intenta calmarlo.

Rey Grupero reacciona en Instagram

Por lo anterior, Rey Grupero decidió subir un video hablando de la situación.

“Para los que dicen que soy un conflictivo, simplemente no me dejo, voy a dejar la foto del policía y cuando quieran bajarles billete y quitarles la placa, grábenlo para que vean que no es culpa mía, yo nada más me cruce en su camino, aquí les dejo la fotografía y cuando vean que van tras de ustedes grábenlo, y pasen sus documentos y todo para que no puedan hacerles nada, por lo menos ya le chingue el negocio” comentó.

