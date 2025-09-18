HBO Max lanza serie documental de Debanhi Escobar: ¿cuándo se estrena?

El caso de Debanhi Escobar ha sido uno de los más mediáticos y controversiales en México en los últimos años.

Su desaparición y posterior hallazgo sin vida en una cisterna de un motel en Monterrey generaron una ola de indignación y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades.

La serie documental "Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?" busca arrojar luz sobre este caso, ofreciendo una visión más humana y cercana a la joven y su familia.

¿Cuándo y dónde se estrena el documental sobre Debanhi Escobar?

El documental Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija? se estrena hoy, 18 de septiembre, en HBO Max.

Estará disponible en el catálogo de Max Originals, accesible para suscriptores en América Latina.

¿Cuántos episodios tiene la docuserie y qué abordan?

La serie consta de cuatro episodios que abordan diferentes aspectos del caso:

La desaparición: Se reconstruye la noche en que Debanhi fue vista por última vez. La búsqueda: Se documenta el esfuerzo de la familia y la comunidad por encontrarla. El hallazgo: Se analiza el descubrimiento de su cuerpo y las circunstancias que rodearon este hecho. La lucha por justicia: Se exploran las acciones legales y sociales emprendidas por la familia para esclarecer el caso.

¿Qué impacto ha tenido la serie en la opinión pública?

La docuserie ha generado un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación, reavivando las discusiones sobre la violencia de género, la desaparición de mujeres y la actuación de las autoridades en casos similares. Muchos usuarios han expresado su apoyo a la familia Escobar y han resaltado la importancia de visibilizar estos casos para exigir justicia.

"Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?" es una producción que va más allá de los hechos policiales, ofreciendo una mirada profunda y humana sobre el caso de Debanhi Escobar.

A través de testimonios exclusivos y una narrativa detallada, la serie busca mantener viva la memoria de la joven y continuar la lucha por justicia en su nombre.

