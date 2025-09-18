HBO Max lanza serie documental de Debanhi Escobar: ¿cuándo se estrena?

Más Información
¿Cómo hacer fotos profesionales gratis con Gemini?: guía paso a paso para lograr retratos con ayuda de IA
El caso de Debanhi Escobar ha sido uno de los más mediáticos y controversiales en México en los últimos años.
Su desaparición y posterior hallazgo sin vida en una cisterna de un motel en Monterrey generaron una ola de indignación y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades.
La serie documental "Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?" busca arrojar luz sobre este caso, ofreciendo una visión más humana y cercana a la joven y su familia.
Lee también: Critican a padre de Debanhi Escobar tras anuncio de documental; lo acusan de “lucrar” con muerte de su hija
¿Cuándo y dónde se estrena el documental sobre Debanhi Escobar?
El documental Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija? se estrena hoy, 18 de septiembre, en HBO Max.
Estará disponible en el catálogo de Max Originals, accesible para suscriptores en América Latina.
¿Cuántos episodios tiene la docuserie y qué abordan?
La serie consta de cuatro episodios que abordan diferentes aspectos del caso:
- La desaparición: Se reconstruye la noche en que Debanhi fue vista por última vez.
- La búsqueda: Se documenta el esfuerzo de la familia y la comunidad por encontrarla.
- El hallazgo: Se analiza el descubrimiento de su cuerpo y las circunstancias que rodearon este hecho.
- La lucha por justicia: Se exploran las acciones legales y sociales emprendidas por la familia para esclarecer el caso.
Lee también: Feministas piden no culpar a amigas de Debanhi Susana en NL
¿Qué impacto ha tenido la serie en la opinión pública?
La docuserie ha generado un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación, reavivando las discusiones sobre la violencia de género, la desaparición de mujeres y la actuación de las autoridades en casos similares. Muchos usuarios han expresado su apoyo a la familia Escobar y han resaltado la importancia de visibilizar estos casos para exigir justicia.
"Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?" es una producción que va más allá de los hechos policiales, ofreciendo una mirada profunda y humana sobre el caso de Debanhi Escobar.
A través de testimonios exclusivos y una narrativa detallada, la serie busca mantener viva la memoria de la joven y continuar la lucha por justicia en su nombre.
También te interesará:
Polaroid con tu artista favorito: los riesgos que pocos advierten al usar IA con Gemini
Ana Karen Sotero, la voz que no se dejó ignorar en el Congreso de CDMX; "muchos diputados estaban usando el celular, sin prestar atención"
Desde Eclipse Lunar hasta Luna de Cosecha; los eventos astronómicos de septiembre
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
aov/aosr