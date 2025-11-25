Grupo Firme: ¿de qué trata “Se fue La Pantera”, corrido que desató polémica por investigación en BCS?

El pasado sábado 22 de noviembre, Grupo Firme ofreció un concierto en el Estadio Arturo C. Nahl, en La Paz, Baja California Sur, donde su interpretación del narcocorrido “Se fue la pantera” generó controversia, a pesar de las advertencias previas de las autoridades locales sobre la sensibilidad de este tipo de canciones.

Antes de cantar el polémico corrido, Eduin Caz, vocalista de la banda, se dirigió al público señalando que interpretar la canción podría poner en riesgo la realización del evento, dada la recomendación oficial de evitar este tipo de temas. Con su característico tono irreverente, Caz preguntó al público si podían cantar la canción, asegurando que él acataría las indicaciones de las autoridades.

Sin embargo, la situación dio un giro cuando una mujer del público levantó un cartel con el mensaje: “Aquí traigo pa’ La Pantera”, haciendo referencia a la posibilidad de pagar una multa por interpretar el corrido. Ante ello, el vocalista no dudó en responder: “¡Ya ni modo, si nos apagan el concierto a chin... a su madre!”

Este incidente provocó que la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur (PGJE) abriera una investigación sobre la interpretación de la canción. En paralelo, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, confirmó que el caso estaba siendo atendido por la procuraduría, que trabaja en conjunto con el ayuntamiento para dar seguimiento al asunto.

Lee también: Autoridades de BCS investigan a Grupo Firme por interpretar narcocorrido en concierto en La Paz

¿De qué habla “Se fue La Pantera”?

En varias ocasiones, Grupo Firme ha insistido en que sus narcocorridos están inspirados en personajes ficticios; sin embargo muchos han relacionado “Se fue la Pantera” con la figura de Jesús Esteban Espinoza Velázquez, conocido como “La Pantera”, quien supuestamente fue un operador del Cártel de Sinaloa, y quien fue asesinado en La Paz en 2014.

Aunque el corrido no menciona su nombre real, lo hace bajo el alias “Rosario”, un recurso frecuente en este tipo de canciones para ocultar identidades.La letra describe cómo este personaje se involucró en el crimen organizado desde joven y cómo su vida terminó trágicamente en una emboscada en la carretera La Paz – Los Planes, en Baja California Sur, donde su vehículo fue atacado a tiros.

En aquella ocasión, se dice que en el lugar del crimen quedó marcado por cerca de 40 casquillos de armas de grueso calibre.

Lee también: Eduin Caz se molesta con su público en Veracruz por presionarlo a cantar corridos; "No me lo vuelvan a pedir", dice

Letra completa de "Se fue La Pantera"

Sería por miedo

Aún queda la duda de lo que hicieron

Y si contestó la rosita al fuego

Rosario, el nombre del hombre que se fue

Y de negro, como la pantera que

Portaba en la cintura siempre con él

Era su fiel compañera

Cachas Rosas, La Pantera

Me tocó mirarlo

Suerte que viví para platicarlo (uah)

A los doce empezó tirando barrio

Para los trompos fue bronco y era un cabrón

Le sacó, varios hocicos reventó

De la escuela la última vez se brincó

Dijo, "No voy a hacerme rico, trabajando de ocho a cinco"

En aquel bulevar se salvó el Nissan

Pues tiró a rematar, ahí va Montserrat

Rosario bajó tirando del Pathfinder

Para que no fueran a darle

A su niña aquellos cobardes

Fue lluvia de balas

Se fue La Pantera muy a la mala

Hoy se encuentra en Jardines del Humaya

Rezan por él una madre y su mujer

Una niña le llora al retrato de él

"Papi, sé que me escuchas, soy tu bebé"

Cuarenta balas no eran nada

Para el miedo que le cargaban

Vivió la vida a su modo, así le gustó

Dos días antes de su muerte festejó

Su cumpleaños, y dijo alegre al brindar

"Le pido perdón a la vida. Si me fui sin avisar"

- Con información de Gladys Navarro

También te interesará:

Concierto de las Guerreras K-pop en CDMX: fechas, precios de boletos y lo que debes saber

¿Cuáles serán las mejores carreras para estudiar en México en 2026, según la IA?

Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas irresistibles de hoy, 25 de noviembre

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv