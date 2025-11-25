Más Información
Noche de las Estrellas 2025: ¿Cuándo y dónde será el festival astronómico en homenaje a Julieta Fierro?
Grupo Firme: ¿de qué trata “Se fue La Pantera”, corrido que desató polémica por investigación en BCS?
Miss Universo 2025: ¿Fátima Bosch puede aplicar la “Ley Olimpia” tras denuncia por violencia digital?
El pasado sábado 22 de noviembre, Grupo Firme ofreció un concierto en el Estadio Arturo C. Nahl, en La Paz, Baja California Sur, donde su interpretación del narcocorrido “Se fue la pantera” generó controversia, a pesar de las advertencias previas de las autoridades locales sobre la sensibilidad de este tipo de canciones.
Antes de cantar el polémico corrido, Eduin Caz, vocalista de la banda, se dirigió al público señalando que interpretar la canción podría poner en riesgo la realización del evento, dada la recomendación oficial de evitar este tipo de temas. Con su característico tono irreverente, Caz preguntó al público si podían cantar la canción, asegurando que él acataría las indicaciones de las autoridades.
Sin embargo, la situación dio un giro cuando una mujer del público levantó un cartel con el mensaje: “Aquí traigo pa’ La Pantera”, haciendo referencia a la posibilidad de pagar una multa por interpretar el corrido. Ante ello, el vocalista no dudó en responder: “¡Ya ni modo, si nos apagan el concierto a chin... a su madre!”
Este incidente provocó que la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur (PGJE) abriera una investigación sobre la interpretación de la canción. En paralelo, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, confirmó que el caso estaba siendo atendido por la procuraduría, que trabaja en conjunto con el ayuntamiento para dar seguimiento al asunto.
Lee también: Autoridades de BCS investigan a Grupo Firme por interpretar narcocorrido en concierto en La Paz
¿De qué habla “Se fue La Pantera”?
En varias ocasiones, Grupo Firme ha insistido en que sus narcocorridos están inspirados en personajes ficticios; sin embargo muchos han relacionado “Se fue la Pantera” con la figura de Jesús Esteban Espinoza Velázquez, conocido como “La Pantera”, quien supuestamente fue un operador del Cártel de Sinaloa, y quien fue asesinado en La Paz en 2014.
Aunque el corrido no menciona su nombre real, lo hace bajo el alias “Rosario”, un recurso frecuente en este tipo de canciones para ocultar identidades.La letra describe cómo este personaje se involucró en el crimen organizado desde joven y cómo su vida terminó trágicamente en una emboscada en la carretera La Paz – Los Planes, en Baja California Sur, donde su vehículo fue atacado a tiros.
En aquella ocasión, se dice que en el lugar del crimen quedó marcado por cerca de 40 casquillos de armas de grueso calibre.
Lee también: Eduin Caz se molesta con su público en Veracruz por presionarlo a cantar corridos; "No me lo vuelvan a pedir", dice
Letra completa de "Se fue La Pantera"
Sería por miedo
Aún queda la duda de lo que hicieron
Y si contestó la rosita al fuego
Rosario, el nombre del hombre que se fue
Y de negro, como la pantera que
Portaba en la cintura siempre con él
Era su fiel compañera
Cachas Rosas, La Pantera
Me tocó mirarlo
Suerte que viví para platicarlo (uah)
A los doce empezó tirando barrio
Para los trompos fue bronco y era un cabrón
Le sacó, varios hocicos reventó
De la escuela la última vez se brincó
Dijo, "No voy a hacerme rico, trabajando de ocho a cinco"
En aquel bulevar se salvó el Nissan
Pues tiró a rematar, ahí va Montserrat
Rosario bajó tirando del Pathfinder
Para que no fueran a darle
A su niña aquellos cobardes
Fue lluvia de balas
Se fue La Pantera muy a la mala
Hoy se encuentra en Jardines del Humaya
Rezan por él una madre y su mujer
Una niña le llora al retrato de él
"Papi, sé que me escuchas, soy tu bebé"
Cuarenta balas no eran nada
Para el miedo que le cargaban
Vivió la vida a su modo, así le gustó
Dos días antes de su muerte festejó
Su cumpleaños, y dijo alegre al brindar
"Le pido perdón a la vida. Si me fui sin avisar"
- Con información de Gladys Navarro
También te interesará:
Concierto de las Guerreras K-pop en CDMX: fechas, precios de boletos y lo que debes saber
¿Cuáles serán las mejores carreras para estudiar en México en 2026, según la IA?
Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas irresistibles de hoy, 25 de noviembre
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
akv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]