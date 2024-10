¿García Luna en realidad no era compa de Felipe Calderón? Carlos Ballarta lanza picante broma

El standupero Carlos Ballarta se viralizó en redes sociales, luego de protagonizar una épica broma relacionado con el expresidente Felipe Calderón y el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien enfrenta una condena que podría oscilar entre 20 años y cadena perpetua en prisión por colaborar durante más de dos décadas con el Cártel de Sinaloa.

Por medio de la plataforma X, el usuario @makdavicho1974 compartió el video donde se aprecia al comediante realizar una picante broma.

“Y salen los gringos y presentan a Genaro García Luna: ‘aquí está, Genaro García Luna, no hay duda alguna; colaborador de narcotraficantes’. Y qué hace el expresidente Calderón entonces, desmarcarse de García Luna, con un comunicado enorme en Twitter (X). Comunicado que, palabras más, palabras menos, lo que decía era: ‘por esta que yo no sabía que ese güey era narco”, contó Ballarta.

Aunado a ello, expresó: “Pues vete a la v…, ¿cómo no vas a saber? Yo sé información de mi compa que no debería de saber, pero soy su confidente, me la confiesa. Si realmente este hombre era tu amigo, no hay forma de que no supieras”.

“Uno sabe todo de su compa […] te cuentan todo”, agregó.

No obstante, le dio el beneficio de la duda al expresidente. “Y luego digo, qué tal si realmente no sabía y la historia se vuelve aún más triste, porque esto es señal de una amistad fallida, ¿qué fue? García Luna no le tenía la confianza para confiarle las minucias de su vida privada”.

“Lo que viene a mi mente, el expresidente leyendo la noticia con el corazón hecho trizas y diciendo: ‘bueno, pero en qué fallé, fue padrino de mi hija en sus XV años’, concluyó.

Hasta el momento, el video cuenta con 78 mil reproducciones y más de 3 mil “likes”.

“Les dije que no grabaran”: Carlos Ballarta reacciona a video

Por su parte, el comediante bromeó sobre la publicación del video de su chiste en la red social, asegurando que “les dije que no grabaran”.

“Ajjaja jijos de la ver… les dije que no grabaran... pero bueno, ahí está. Un chiste de mi show Tlatoani”, expresó.

Ajjaja jijos de la verga les dije que no grabaran... pero bueno, ahí está. Un chiste de mi show Tlatoani. https://t.co/DBWsE6Llvn — Carlos balllarta (@ballartaexiste) October 10, 2024

¿Quién es Carlos Ballarta?

De acuerdo con información de su sitio oficial, Carlos Ballarta es comediante de stand up y actor mexicano, oriundo de la Ciudad de México, con 10 años de trayectoria en la escena de habla hispana. Es hasta el día de hoy el único comediante con tres chites de elotes.

Tiene tres especiales en Netflix: El amor es de put... (2016), Furia ñera (2018) y Falso profeta (2021). Su especial más reciente, Rebelde Comodino, se estrenó en Youtube en julio del 2023.

Se ha presentado por todo el territorio mexicano, América Latina, Estados Unidos, Canadá, y en varios países de Europa.

