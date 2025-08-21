¿Funcionan los suplementos de colágeno?;estos son los mejores según Profeco

El colágeno se ha convertido en uno de los suplementos más consumidos por quienes buscan mejorar la salud de su piel, cabello, uñas y articulaciones.

Sin embargo, no todos los productos en el mercado cumplen lo que prometen. Un reciente estudio de la Profeco reveló cuáles son las mejores opciones disponibles en México, destacando aquellas que ofrecen la mejor relación entre calidad, pureza y costo.

El colágeno es una proteína esencial en el cuerpo humano. Fuente: Freepik.

Lee también: Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum: ¿el 1 de septiembre es día feriado?; esto se sabe

¿Qué es el colágeno?

De acuerdo con National Geographic, el colágeno es una proteína esencial que constituye cerca del 30% de todas las proteínas en el cuerpo humano. Es clave para mantener la firmeza y elasticidad de la piel, además de dar soporte a huesos, músculos, tendones y articulaciones. Con el paso del tiempo, la producción natural de colágeno disminuye, lo que acelera el envejecimiento, la aparición de arrugas y la pérdida de fuerza en tejidos.

Ante esta situación, los suplementos de colágeno se han popularizado enormemente en todo el mundo. De acuerdo con estimaciones globales, el mercado de estos productos supera los miles de millones de dólares anuales y continúa creciendo. No obstante, la publicidad suele ir un paso por delante de la ciencia: aunque algunos estudios sugieren beneficios modestos, los expertos recomiendan cautela y un consumo informado.

En este contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un análisis exhaustivo de diferentes marcas de colágeno disponibles en México para determinar cuáles cumplen realmente con lo que declaran en sus etiquetas y cuáles ofrecen mejor calidad.

Los resultados del estudio de Profeco sobre suplementos de colágeno

El laboratorio de Profeco llevó a cabo 288 evaluaciones en las que se verificó la cantidad de colágeno por porción, el contenido de sodio, la pureza de los productos y la posible presencia de aditivos no declarados.

El resultado más destacado fue la marca Cahuenga, que ofrece hasta 8.3 gramos de colágeno por porción diaria, con un costo accesible de 239 pesos por 500 gramos. Esta combinación de calidad y precio la coloca como la mejor opción para los consumidores.

Además de Cahuenga, otras marcas como Al Natural y Colágeno Hidrolizado Plus recibieron buenas calificaciones por su balance entre costo y calidad nutricional. Estas opciones representan una alternativa confiable para quienes buscan reforzar su ingesta de colágeno sin gastar demasiado.

En contraste, Profeco detectó que algunas marcas más económicas no cumplieron con lo que prometían en su etiquetado. Esto resalta la importancia de elegir productos regulados, con transparencia en la información y con ingredientes claros para garantizar un consumo seguro.

Un análisis exhaustivo de Profeco destaca a Cahuenga como la mejor opción por su alto contenido de colágeno y precio competitivo, superando a otras 32 marcas evaluadas. Foto: Profeco

Lee también: Regreso a clases 2025: ¿cuáles son los útiles escolares con las 3B?; esto dice Profeco

¿Vale la pena tomar suplementos de colágeno?

El consumo de colágeno sigue generando debate en la comunidad médica. Si bien existen estudios que muestran mejoras en la hidratación y elasticidad de la piel, así como un alivio moderado en el dolor articular, los resultados aún no son concluyentes.

Expertos como la dermatóloga Sonya Kenkare, de la Universidad Rush en Chicago, señalan que todavía no hay suficientes pruebas para recomendar de forma generalizada estos suplementos. Explica que el cuerpo descompone el colágeno ingerido en aminoácidos, los cuales son utilizados según las necesidades de cada persona, por lo que no necesariamente se traducen en beneficios directos en piel o articulaciones.

Aun así, los suplementos pueden ser un apoyo, siempre y cuando se acompañen de una alimentación equilibrada. Nutrientes como la vitamina C, zinc, cobre, prolina y glicina son fundamentales para que el cuerpo produzca su propio colágeno. Asimismo, alimentos como pescado, pollo, huevo y caldo de huesos son fuentes naturales que pueden complementar esta función.

La Profeco recuerda que el colágeno debe entenderse como un suplemento alimenticio y no como un medicamento. Su propósito es complementar la ingesta de proteínas, no tratar enfermedades ni sustituir tratamientos médicos.

Al final, el colágeno puede ser un aliado, pero no es una solución mágica. Una dieta equilibrada, hábitos saludables y el uso informado de suplementos son la clave para mantener la salud y el bienestar a largo plazo.

También te interesará:

¿Cuáles son las efemérides de hoy, 21 de agosto?; conoce qué se celebra este jueves

Erika Buenfil denuncia robo en plaza Mítikah; acusa que personal de seguridad "no ayudó en nada"

Mexicano se disculpa con Katy Perry tras asistir a Venga la Alegría; “sí deberían disculparse”, dice la cantante

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/