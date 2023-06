Francisco Céspedes contó la razón por la que decidió cambiar radicalmente de look

El nombre de Francisco Céspedes tomó relevancia en la conversación virtual tras los dichos en contra de Andrés Manuel López Obrador, el cantautor cubano mexicano aprovechó una entrevista posterior a un concierto para criticar la invitación de México a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, el pasado 15 de septiembre.

“Cuando uno viene a un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de los…, no sé, o sea, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque por eso entonces me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera”, comentó el intérprete de Vida Loca.

Con el cabello canoso y lentes negros, se plantó frente a los medios y respondió un par de preguntas. El artista ha sufrido una transformación desde sus primeros hits, como Vida Loca, nombre homónimo de su álbum debut que lanzó en 1998.

Lee también AMLO respondió a comentarios de Francisco Céspedes con esta canción

Fue en 2018 cuando el cantante, originario de Santa Clara, Cuba, apareció en un programa de televisión española, en el que explicó a qué se debió su radical cambio de look.

FOTO: Archivo

En aquel momento el cantante bromeó sobre su edad y aseguró que “Pancho” lo había mandado “porque ya está muy viejito con 62 años y que ha bajado mucho de peso y no tenía fuerza para el avión”.

En entrevista con Toñi Moreno para el programa "Viva la Vida" de la cadena española Telecinco indicó que decidió bajar de peso por salud.

“Quise bajar de peso por salud, tengo un hijo que tiene 14 años ahorita, y cuando tenía 11 años, 10 años yo no podía jugar con él porque me tenía que poner oxígeno, así estaba yo, gordísimo, obeso, asquerosamente obeso y dije voy a bajar de peso por él, por mí, por mi Salud y por las muchachitas”, confesó en el programa”.

Francisco Céspedes confirmó que había perdido 37 kilos por salud.

¿Quién es Francisco Céspedes?

También conocido como “Pancho Céspedes”, es un cantautor cubano-mexicano que saltó a la fama en 1998 gracias a su álbum debut “Vica Loca”.

Aunque estudió en la Facultad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, tuvo la oportunidad de dedicarse a la Música y en 2003 llegó a México, país es el que decidió radicar y nacionalizarse.

Entre la discografía de Francisco Céspedes están los álbumes “Vida Loca”, “¿Dónde está la vida?”, “Ay Corazón”, “Más cerca de ti”, “Todavía”, entre otros.

Lee también “México te ha dado todo”: Beatriz Gutiérrez Müller responde a Francisco Céspedes tras lanzarse contra AMLO

Francisco Céspedes. Foto: Archivo

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





sal