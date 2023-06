AMLO respondió con esta canción a comentarios del cantautor Francisco Céspedes

Andrés Manuel López Obrador respondió con una canción de Silvio Rodríguez al reproche que el cantautor cubano-mexicano Francisco Céspedes le hizo el pasado fin de semana respecto a la invitación de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

“Estamos en una confrontación política, en un debate y hay posturas diferentes. Hay una canción que me gusta mucho porque tiene que ver con esto, estar consciente del porqué del odio y es una canción de Silvio Rodríguez que con esa quiero terminar”, dijo este lunes durante su conferencia matutina de este lunes.

Posteriormente concluyó “La Mañanera” pidiendo a Jesús Cuevas que reprodujera el video de la canción “Nunca he creído que alguien me odia”, del álbum “Érase Que Se Era (Vol 1)”, lanzada en 2006.

El presidente de México se refirió a los dichos que Francisco Céspedes hizo durante una entrevista posterior a un concierto en Hermosillo, en la que el cantautor cubano-mexicano le deseo la muerte a alguno de los políticos, aunque no dejó claro a quién.

“Cuando uno viene a un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de los…, no sé, o sea, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque por eso entonces me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera”, enunció Céspedes.

Al referirse a estas declaraciones, López Obrador reconoció “ustedes sabes que, así como hay gente que no me quiere, hay gente que me quiere mucho. Entonces, cuando me faltan al respeto la gente se molesta. Así son estas cosas y más cuando se está llevando a cabo un proceso de transformación”.

El cantante cubano Silvio Rodríguez y Andrés Manuel López Obrador tienen una amistad que han demostrado en distintas ocasiones. De hecho, el propio Silvio le dedicó una de sus canciones al presidente de México, se trata de "El Necio".

La dedicatoria ocurrió durante una de las presentaciones que Silvio Rodríguez dio en el Auditorio Nacional en 2022. Dicho tema musical también se lo había dedicado a Fidel Castro, mandatario de Cuba entre 1959 y 2008.





¿Qué dice la canción con la que AMLO respondió a Francisco Céspedes?

Aquí la letra completa de la canción de Silvio Rodríguez “Nunca he creído que alguien me odia”.

Nunca he creído que alguien me odia

Aunque me hayan querido matar

Tras mis asesinos se esconde otra fuerza

Que sí es mi enemiga mortal

Todos los tipos de muerte hacen cola

Ante mi puerta esperando su hora

El instrumento es quien cambia de rostro

Pero yo sé que hay un único odio

Sé que todas las palabras

Con que le canto a la vida

Vienen con muerte también

Sé que el pasado me odia

Y que no va a perdonarme

Mi amor con el porvenir

Por eso manda verdugos

Con todos los uniformes

Mi asesino es el pasado

Aunque con mano de hombre

Siempre que un hombre le pega a otro hombre

No es al cuerpo al que le quiere dar

Dentro del puño va el odio a una idea

Que lo agrede, que lo hace cambiar

Cuando lo quieto se siente movido

Todo cambia de sentido

Y en la medida en que todo acelera

Sigue cambiando la esfera

Siempre tendré un enemigo

Con el semblante arrugado

Y más cansado que yo

Los que a lo largo de su sombra

Quieren cortar la medida

De toda revolución

Y ya se dijo que es más grande

Que el más grande de nosotros

Y ya se dijo que se hace para otros

