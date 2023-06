FOTOS: ¡De lujo! Así es el departamento de RM, integrante de BTS

El K-pop sorprendió a millones alrededor del mundo, de eso no hay duda y BTS es el ejemplo de ello. En los últimos años, el grupo surgido en Corea del Sur, ganó gran popularidad, por lo que los ingresos de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se incrementaron de manera considerable.

Si bien, en los primeros años de carrera los integrantes vivieron juntos, ahora cada uno de ellos viven en sus departamentos, los cuales se ubican en zonas exclusivas. Uno de los más lujosos es el de RM, ubicado en el exclusivo complejo "Nine One Hannam". El artista tiene como vecinos a sus compañeros Jimin, EXO y G-Dragon.

Pese a que los músicos cultivan el bajo perfil con su vida privada, trascendió que el músico adquirió el apartamento más pequeño del complejo, con una superficie de alrededor de 293 metros cuadrados.

El nuevo inmueble costó seis mil 360 millones de wones, que son más de cinco millones de dólares, que pagó en efectivo y sin un préstamo.

El hogar de Kim Namjoon, y de sus vecinos de BTS, se destaca por sus amplios espacios, los cuales están pintados de colores claros. Además, tiene grandes ventanales, que permiten la entrada de luz natural.

Así es el lujoso apartamento de RM de BTS. Fuente: captura sitio oficial Nine One Hannam

Como es de esperarser, en este tipo de complejos de lujo los músicos cuentan con electrodomésticos de primer nivel y un gran vestidor en donde guardan toda su ropa exclusiva. Además, el inmueble de RM posee un espacio en la terraza con una increíble vista al río Han.

El complejo "Nine One Hannam" ganó popularidad entre las celebridades, las personas de negocios y la generación más joven de Corea del Sur, ya que ofrece exclusividad y seguridad. Además, está ubicado en el centro de Seúl, y cuenta con varias comodidades.

También conocido como el "Beverly Hills de Corea", tiene 341 unidades de apartamentos y una estricta seguridad, ya que tiene un sistema de verificación de cuatro pasos.

Así luce Nine One Hannam, el exclusivo complejo en donde vive RM de BTS. Fuente: Sitio oficial Nine One Hannam