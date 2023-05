BTS: 3 apariciones en series coreanas de la banda de K-Pop más querida

BTS se ha posicionado en la actualidad como una de las mejores bandas de pop coreano del mundo. Incluso ha superado a otras bandas como BLACKPINK, o Twice.

Este éxito les ha permitido a los integrantes de esta banda de k-pop realizar apariciones sorpresas en programas o series coreanas. De esta forma han podido llegar a otros públicos que quizá no estaban tan familiarizados con la música pop coreana.

¿En qué series aparecieron los integrantes de BTS?

Por ejemplo, en primer lugar tenemos que nombrar el drama coreano titulado “Goblin”, el cual se estrenó en 2016. En una de las escenas de la novela, unos jóvenes bailan eufóricamente el hit del grupo “Boy with Luv”.

Por otro lado, en la serie de “True Beauty”, dos de los personajes principales se reúnen a comprar discos, y entre ellos se encuentra "Love Yourself: Her", un álbum de la agrupación cuyo lanzamiento data de septiembre de 2017.

En tercer lugar, en la serie "Vincenzo", estrenada en 2021 y protagonizada por Song Joong Ki y Jun Yeo Bi, otra de las canciones de BTS es escuchada en la radio durante una de las escenas. En ella, el taxista del vehículo menciona la increíble huella que han dejado en su país y en el mundo a raíz de sus proyectos musicales.

¿BTS tiene películas?

La banda de k-pop no ha actuado en una película, pero si se pueden encontrar conciertos o recitales de la banda, como por ejemplo “Burn The Stage: la película”, “Love Yourself In Seoul”, “Bring The Soul: The Movie” o “Break The Silence: The Movie”.

