Evita el sobrepeso en la menopausia con la “dieta del ser humano”, explicada por un experto

La menopausia es una etapa natural en la vida de las mujeres, pero a menudo trae consigo desafíos, como el aumento de peso. Muchas mujeres intentan combatir este sobrepeso siguiendo el consejo tradicional de comer menos y hacer más ejercicio, pero, como bien señala la dietista Petronella Ravenshear, este enfoque no siempre da resultados. Al contrario, puede llevar a frustración y agotamiento. Es aquí donde la Dieta del Ser Humano (HBD, por sus siglas en inglés) entra en juego como una alternativa efectiva y natural.

¿Por qué la dieta tradicional no siempre funciona en la menopausia?

La menopausia implica cambios hormonales significativos que afectan el metabolismo. Ravenshear, basándose en su propia experiencia, explica que restringir calorías y aumentar la actividad física intensa no solo no ayudó a controlar su peso, sino que empeoró su bienestar general. En su caso, pasó de 54 a 63 kilos a pesar de hacer ejercicio con regularidad y reducir su ingesta calórica. Es una situación común para muchas mujeres en esta etapa, donde el consejo tradicional no aborda las necesidades metabólicas cambiantes.

Leer también: Estas son las plantas ideales para combatir los síntomas de la menopausia

¿Qué propone la dieta del ser humano?

La Dieta del Ser Humano, desarrollada por Petronella Ravenshear tras su colaboración con el doctor Wolf Funfack, busca equilibrar el metabolismo a través de un enfoque más holístico. A diferencia de otras dietas restrictivas, se centra en la calidad de los alimentos y en cómo estos se combinan para optimizar la absorción de nutrientes. Ravenshear explica que los primeros días del plan se enfocan en una ingesta baja de calorías (entre 700 y 900), pero siempre priorizando alimentos ricos en nutrientes, como los vegetales.

Con el tiempo, se introducen proteínas de alta calidad, como el pescado, los huevos y las carnes magras, además de grasas saludables. La clave del método es evitar mezclar macronutrientes, por ejemplo, no consumir varias fuentes de proteínas en una misma comida. Esto facilita la digestión y permite que el cuerpo utilice los nutrientes de manera más eficiente, lo que mejora la saciedad y la energía diaria.

Leer también: El método para mujeres que quieren evitar subir de peso tras los 40

¿Cuáles son los beneficios para las mujeres en menopausia?

Además de ayudar en la pérdida de peso, la Dieta del Ser Humano tiene varios beneficios adicionales que resultan especialmente útiles para las mujeres en la menopausia. Al reducir la inflamación y estabilizar los niveles de insulina, este enfoque dietético mejora el bienestar general y ayuda a aliviar los síntomas más molestos de esta etapa. Según Ravenshear, muchas de las mujeres que siguen el método notan un aumento significativo de energía y una mayor resiliencia ante el estrés, además de una mejor regulación hormonal.

¿Es un método accesible para todas?

Una de las principales ventajas de la Dieta del Ser Humano es que no requiere la compra de productos dietéticos especiales. Se basa en alimentos naturales y accesibles, lo que facilita su incorporación a la vida diaria sin que represente un gasto extra. Según el cardiólogo británico Mike Seddon, quien respalda la dieta, se trata de un método basado en una ciencia sólida, lo que la convierte en una opción confiable para quienes buscan mejorar su salud de manera integral.