Este es el mejor momento del día para consumir yogur; conoce los beneficios que tiene durante la digestión

Consumir yogur en el momento adecuado puede potenciar sus beneficios para la digestión, la salud ósea y el control del peso. Según un artículo del medio estadounidense, Verywell Health, para optimizar la salud intestinal, se recomienda ingerir yogur con las comidas o hasta 30 minutos antes, ya que los probióticos como Lactobacillus sobreviven mejor al ambiente ácido del estómago cuando está menos lleno.

En cuanto al control de peso, reemplazar refrigerios poco saludables por yogur puede ayudar a reducir la ingesta calórica, gracias a su contenido de proteínas y calcio que promueven la saciedad. Para fortalecer los huesos, el consumo regular de yogur, que es rico en calcio, vitamina D, proteínas y probióticos, contribuye a una mayor densidad ósea. Incorporar yogur en el desayuno o después del ejercicio puede ser beneficioso para mantener huesos fuertes.

Esta es la hora del día perfecta para comer yogur. Foto: Pexels

¿Cuál es el mejor momento para consumir yogur?

Salud intestinal: consumir yogur con las comidas o hasta 30 minutos antes para que los probióticos sobrevivan al ácido del estómago y beneficien la microbiota intestinal.

con las comidas o hasta 30 minutos antes para que los sobrevivan al ácido del y beneficien la microbiota intestinal. Control de peso: incluir yogur natural sin azúcar en el desayuno o como snack antes de las comidas para aumentar la saciedad y reducir el consumo de alimentos poco saludables.

sin azúcar en el desayuno o como snack antes de las comidas para aumentar la saciedad y reducir el consumo de alimentos poco saludables. Salud ósea: consumir yogur preferiblemente en el desayuno o después del ejercicio para aprovechar su aporte de calcio, vitamina D y proteínas, esenciales para fortalecer los huesos .

y proteínas, esenciales para . Tipo de yogur: elegir yogur natural sin azúcar añadida, preferiblemente yogur griego por su alto contenido proteico y beneficios nutricionales.

Yogur griego. Foto: Freepik

Beneficios de consumir yogur en el momento adecuado

Mejora la digestión gracias a probióticos que sobreviven mejor con comidas o antes de ellas.

Favorece el control del peso por su alto contenido de proteínas y calcio que generan saciedad.

Fortalece la salud ósea al aportar calcio, vitamina D y proteínas esenciales.

Contribuye a mantener huesos fuertes cuando se consume regularmente, idealmente en desayuno o tras ejercicio.

