La Pensión del Bienestar consiste en un apoyo económico de 4 mil 800 pesos bimestrales, y de acuerdo con la Secretaría de Bienestar es aplicable para quienes tienen más de 65 años.

Sin embargo, en caso de que la persona beneficiara fallezca ¿es posible seguir cobrando la pensión? Aquí te contamos.

¿Es posible cobrar la pensión del Bienestar de un familiar fallecido?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, existe los deudos de un derechohabiente fallecido tienen derecho a un Pago de Marcha.

“En caso de fallecimiento de la persona beneficiaria, se entregará a su representante o adulto auxiliar registrado en el Programa, por única vez, el Apoyo Económico de Pago de Marcha. Si la persona beneficiaria no hubiera designado a un representante o adulto auxiliar, el Comité Técnico del Programa podrá determinar bajo circunstancias especiales, el otorgamiento de este apoyo”, se lee en el sitio.

Asimismo, es importante que, en caso de fallecimiento, los familiares de la persona beneficiaria, su representante o adulto auxiliar, lo notifiquen de manera inmediata a través de la Línea de Bienestar, pues para recibir el Pago de Marcha es indispensable que la, o el representante o adulto auxiliar, no haya recibido ningún apoyo posterior a la fecha de fallecimiento de la persona beneficiaria.

La dependencia está obligada a dar de baja del padrón a esa persona adulta mayor, pues constituye un delito que alguien más cobre en su nombre.

¿Cómo cobrar la pensión si no cuento con la tarjeta?

En caso de no contar con el plástico porque no has recibido el nuevo, por extravío o por olvido; puedes hacer el cobro de la pensión a través de las oficinas de Financiera del Bienestar (antes Telecomm).

Previamente deberás agendar una cita para que puedas acudir llevando la siguiente documentación: acta de nacimiento legible, identificación oficial vigente, clave única de registro de población (CURP), comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un número telefónico.

Para quienes tienen la tarjeta, el retiro se puede hacer de manera directa en los Bancos del Bienestar, en cualquier tienda oxxo, Bodega Aurrerá, Walmart, Soriana, La Comer, Chedraui, Suburbia, Office Depot o en Banco Azteca, Banorte y Banjercito.

