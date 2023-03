Paola, de "Las Perdidas", acusa discriminación en hotel de Acapulco: "Me sacaron de la alberca"

Paola Suárez, integrante del grupo “Las Perdidas”, denunció un acto de discriminación luego de ser sacada de un alberca donde disfrutaba de sus vacaciones en Acapulco.

Por medio de Instagram, la influencer acusó el trato que recibió en el Hotel Emporio donde estaba hospedada con su novio.

“Me acaban de sacar de la alberca del hotel Emporio, de aquí en Acapulco, porque solamente me estaba besando con mi novio”, detalló.

Lee también Activista causa polémica por dichos contra racistas: "Tu cuerpo manchado de sangre de antepasados"

Aunado a ello, afirmó que ya había visitado el hotel en tres ocasiones y jamás tuvo algún problema. “Siento una tristeza horrible, porque nunca me había pasado esto y de repente llega, según, un gerente en la barra donde estaba tomandoy me dice que no está permitido besarnos en la alberca”, comentó.

En tanto, Paola reveló que no quiso pelear por lo que acató las indicaciones.”A ver como me la sobrellevo porque me gusta mucho venir a este hotel. Se me hizo mala onda”.

¿Está prohibido besarse en la alberca?

Por medio de una consulta de EL UNIVERSAL, se pudo constatar que, con base al reglamento del hotel, no hay ninguna clausula que prohiba dicho acto.

Lee también Herly RG y Jair Sánchez se burlan de edad de Silvia Pinal en TikTok y lo eliminan

¿Dónde y cómo denunciar un acto de discriminación?

Es necesario presentar la denuncia ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED) al correo: quejas.copred@cdmx.gob.mx.

De igual manera, la dependencia solicitará los siguientes datos: nombre, medio de contacto y descripción del acto.

El horario de atención presencial es a partir de las 9:00 a 15:00 horas. Si deseas acordar una cita en un horario diverso puedes comunicarte a los siguientes números telefónicos:

Lee también La historia de la famosa churrería que Eva Longoria ama de México

-Atención telefónica 5553413010 y 5546008233 (lunes a jueves 09:00 - 18:00 horas; viernes 09:00 a 15:00 horas).

-Línea no discriminación: 55 5658 1111.

-Línea de seguridad y chat de confianza del Consejo Ciudadano: 55 5533 5533.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

aosr